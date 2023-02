Zapytaliśmy sędziego z Iustitii o decyzję Dudy. Wypunktował "Trybunał Przyłębskiej"

Łukasz Grzegorczyk

– Z punktu widzenia praworządności, to, jak zakończy się procedura w Trybunale Julii Przyłębskiej jest drugorzędne – mówi naTemat sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zapytaliśmy go o decyzję Andrzeja Dudy, dotyczącą odesłania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego.