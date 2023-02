Tak wygląda Lady Gaga w roli Harley Quinn. Pokazano zdjęcie z nowego "Jokera"

Twórcy kultowego "Jokera" podzielili się z fanami pierwszym kadrem zapowiadającym drugą część przygód Arthura Flecka ("Folie à Deux"). Na zdjęciu po raz pierwszy widzimy Lady Gagę w roli Harley Quinn.

Pierwsze zdjęcie Lady Gagi jako Harley Quinn. Fot. Rex Features / East News

"Joker: Folie à Deux" to druga część "Jokera" Todda Phillipsa z Joaquinem Phoeniksem w tytułowej roli.

Kontynuacja uznanego przez krytyków filmowych filmu ma być musicalem. W roli Harley Quinn, dziewczyny antybohatera, zobaczymy Lady Gagę ("Dom Gucci" i "Narodziny gwiazdy").

Twórcy pokazali pierwsze zdjęcie z produkcji.

Kiedy zaplanowano premierę "Joker: Folie à Deux"? Trochę na nią poczekamy.

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa z 2019 roku podbił serca widzów na całym świecie swoją ponurą legendą o losach komika Arthura Flecka, który przeobraża się w jednego z największych komiksowych złoczyńców. Pod koniec filmu antybohater - już jako Joker - zabija na oczach telewidzów prezentera, a później wywołuje zamieszki w Gotham City.

W tytułowej roli obsadzono Joaquina Phoeniksa, który za swój występ został nagrodzony statuetką Oscara za "najlepszego aktora pierwszoplanowego". Triumf odtwórcy słynnego przeciwnika Batmana przyniósł DC pierwszą nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

"Joker" zainkasował 335,5 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zaś poza terenem Ameryki Północnej dorobił się 738,5 miliona dolarów. Łącznie produkcja Phillipsa zarobiła 1,074 mld dolarów na całym świecie. To pierwszy film z kategorią R, który przekroczył granicę miliarda dolarów.

"Joker jest ukazany jako ofiara społeczeństwa. Słusznie zauważa, że choroba przecież nie wynika z jego winy. Ma dobre serce, próbuje się przystosować, ale ile razy można być kopanym przez ludzi (dosłownie i w przenośni) za to, że jest się innym? Ma dość braku akceptacji i wyrządzanych mu krzywd, coś w nim pęka i dokonuje okrutnych rzeczy. Oglądając film, można jednak przypuszczać, że jest to zupełnie usprawiedliwione. Parafrazując: to ludzie ludziom zgotowali Jokera" – czytamy w recenzji autorstwa Bartosza Godzińskiego.

Zdjęcie z kontynuacji "Jokera" z Lady Gagą i Joaquinem Phoeniksem

W czerwcu minionego roku Phillips opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie scenariusza kontynuacji "Jokera" zatytułowanej "Joker: Folie à Deux". Tydzień po potwierdzeniu przez filmowca drugiej części hitu czasopismo "The Hollywood Reporter" napisało, że Lady Gaga jest brana pod uwagę do roli ukochanej Jokera, czyli nieprzewidywalnej Harley Quinn.

Pogłoski ostatecznie się potwierdziły. Jakby tego było mało, źródło gazety przekazało, że sequel "Jokera" będzie musicalem.

W Walentynki Phillips opublikował na Instagramie kadr z nadchodzącego blockbustera. Na zdjęciu widzimy, jak Lady Gaga z uchylonymi lekko ustami wbija wzrok w uśmiechającego się do niej Phoeniksa.

"Miłość jest w powietrzu"; "Wyglądają na zdrowy związek"; "To się nazywa prawdziwe kino"; "Błagam, niech to nie będzie musical"; "Lady Gaga to wspaniała aktorka, która wkłada całą siebie w to, co robi" – komentują internauci.

Premierę "Jokera: Folie à Deux" zaplanowano na 4 października 2024 roku. W obsadzie - oprócz Gagi Phoeniksa - wystąpią m.in. Zazie Beetz ("Atlanta"), Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin") i Catherine Keener ("Wszystko za życie").