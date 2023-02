Parlament Europejski ewakuowany. Do budynku wtargnęli protestujący Kurdowie

Grupa Kurdów przerwała w środę sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Manifestanci domagali się uwolnienia uwięzionego kurdyjskiego polityka Abdullaha Öcalana. Jego partia PKK jest uznawana przez UE za organizację terrorystyczną.

Protest Kurdów w PE. Fot. Jean-Francois Badias/Associated Press/East News

Około tuzina aktywistów kurdyjskich rozpoczęło w środę protest w Parlamencie Europejskim w 24. rocznicę aresztowania przez Turcję ich przywódcy Abdullaha Öcalana

Sesja PE została przerwana, a posłowie opuścili salę, gdy protestujący wymachiwali transparentami z wizerunkiem Öcalana i wykrzykiwali hasła przeciwko prezydentowi Turcji

Abdullah Öcalan jest założycielem Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), od ponad 20 lat przetrzymywany w Turcji pod zarzutem terroryzmu.

Kurdowie w Parlamencie Europejskim, przerwano sesję

Incydent z Kurdami spowodował, że europarlamentarzyści zostali ewakuowani, a sesja zawieszona do odwołania. Protestujący Kurdowie krzyczeli m.in. "Wolność dla Öcalana". Niektórzy z nich także przeszli nad barierkami i grozili, że skoczą. Po jakimś czasie PE wznowił ponownie obrady, ale Kurdów usunęła ochrona.

Przypomnijmy także, że na początku lutego przed Parlamentem Europejskim odbył się podobny protest domagający się uwolnienia Öcalana.

Kurdowie w Turcji stanowią około 18 proc. całego społeczeństwa. Od lat pojawią się napięcie pomiędzy władzami w Ankarze a Kurdami. W zeszłym tygodniu bojownicy PKK ogłosili jednak tymczasowe wstrzymanie działań na czas akcji ratunkowej po potężnym trzęsieniu ziemi, które dotknęło turecko-syryjskie pogranicze. Zginęło w nim ponad 40 tys. osób w obu krajach.

Kim jest Abdullah Öcalan i jego PKK?

Założona w 1974 roku PKK jest uważana przez wiele państw członkowskich UE za organizację terrorystyczną ze względu na kontrowersyjne praktyki protestów promujących sprawę kurdyjską, które obejmowały m.in. ataki, partyzantki i porwania. Pomiędzy Turcją, Irakiem, Iranem i Syrią mieszka około 25 mln ludzi. To jeden z największych narodów bez własnego państwa. Dodajmy, że w październiku 2019 roku prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wypowiedział wojnę Rożawie, regionowi północnej Syrii kontrolowanemu przez Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), składające się z różnych grup etnicznych ze znaczną obecnością Kurdów.

Prezydent Turcji stosuje politykę zerowej tolerancji dla Kurdów. Szantażuje też UE i NATO z tego względu. Turcja tworzy obecnie przeszkody w staraniach Szwecji o przystąpienie do NATO z powodu szwedzkiego podejścia do kwestii kurdyjskiej. Sztokholm był raczej przychylny ewentualnemu samostanowieniu Kurdów.

Jeśli chodzi o samego Öcalana, to jest on w więzieniu na wyspie İmralı na morzu Marmara. Ostatnio wielokrotnie wzywał do zawieszenia broni i zatrzymania przemocy. Kurdyjski przywódca został aresztowany przez Turcję 15 lutego 1999 roku i skazany na śmierć w czerwcu tego samego roku. Teraz ma 73 lata, a w 2002 roku jego wyrok został zmieniony na dożywocie. Opracował ideologię znaną jako demokratyczny konfederalizm. Ta doktryna definiuje się jako "otwarta na inne ugrupowania polityczne i frakcje" oraz "elastyczna, wielokulturowa i antymonopolistyczna".