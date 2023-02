Joanna Opozda myśli o adopcji. Przez jeden szczegół może skończyć się jednak na planach

Joanna Opozda zaskoczyła fanów wyznaniem o chęci… powiększenia rodziny. Aktorka po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim dalej pozostaje singielką. Przynajmniej taką wersję przedstawia mediom i w social mediach. Celebrytka wyznała, że zaczęła interesować się adopcją.

Joanna Opozda będzie miała kłopot z adopcją? Myśli o kolejnym dziecku Fot. TRICOLORS/East News

Joanna Opozda jest mamą Vincenta. Syn aktorki i Antka Królikowskiego 22 lutego

Aktorka została zapytana przez fanów o, to kiedy i czy w ogóle pojawi się u niej kolejne dziecko

Celebrytka zaskoczyła odpowiedzią, w której wspomniała o adopcji

Małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpadło się jeszcze przed przyjściem na świat ich syna. Aktorka sama wychowuje Vincenta Królikowskiego, który zaraz skończy roczek.

Aktorzy obecnie czekają na sprawę rozwodową. W mediach co jakiś czas słychać zaś o przepychankach ws. alimentów. Ojciec Vincenta podobno nie wywiązuje się z obowiązków. Opozda zaś już parę miesięcy po porodzie mówiła wprost, że musiała szybko wrócić do pracy po porodzie, aby zarobić na utrzymanie.

Gwiazda znana z produkcji takich jak m.in. "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Wygrać marzenia", czy "Brigitte Bardot cudowna" jest w stałym kontakcie z obserwatorami. Raz na jakiś czas organizuje sesje "Q&A". Ostatnio podpytano ją o plany ws. powiększenia rodziny. – Chciałabym kiedyś zaadoptować dziecko. Dzisiaj nawet o tym czytałam. Pożyjemy, zobaczymy – przyznała Opozda w odpowiedzi. Zaznaczmy, że z tego, co wiadomo, aktorka obecnie nie pozostaje z nikim w związku, choć jej pojawianie się na eventach w towarzystwie różnych mężczyzn, w tym twarzy z branży, zawsze budzi spore zainteresowanie paparazzich.

Adopcja to jednak nie taka prosta sprawa. Opozda będzie miała z tym kłopot? Jak przekazał "Super Express", w broszurze "ADOPCJA drogą do rodzicielstwa. Informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka" zaznaczono, że "dla dzieci szuka się przede wszystkim pełnych rodzin, które składają się z mamy i taty".

Chodzi o zagwarantowanie wystarczającej opieki oraz uwagi i w możliwe najlepszy sposób, również finansowy, zabezpieczyć takie dziecko. Jak zauważono, osoby samotne mogą mieć szansę na adopcję nieco starszych dzieci, które są bardziej samodzielne.

"Wiele ośrodków tego typu to katolickie instytucje i do samotnych kandydatów podchodzą tam nieufnie. O adopcję ubiegają się małżeństwa i one zawsze będą miały pierwszeństwo" – wyjaśniono w rządowym poradniku.

Opozda odłoży aktorstwo na bok?

Co nowego u Joanny Opozdy? Gwiazda nie zwalnia tempa zawodowo. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że wkracza na grunt modowy - tym razem nie tylko jako modelka.

– Wychodzi kolekcja sygnowana moim nazwiskiem. Nie mówmy więc, że jestem projektantką mody, nie obrażajmy projektantów – pochwaliła się w rozmowie z Pudelkiem gwiazda filmu "Brigitte Bardot cudowna".

– Po prostu wychodzi kolekcja sygnowana moim nazwiskiem, właśnie mam na sobie prototyp sukienki z kolekcji wiosna/lato – oznajmiła, prezentując swoją limonkową kreację na imprezie Bestsellery Empiku 2022.

– Ja oczywiście tam siedzę, wybieram, dużo wkładam w to serca, ale to nie jest tak, że ja projektuję, rysuję, nie mylmy tych pojęć. Będę gwiazdą kampanii – podkreśliła. Nic nie wskazuje na to, żeby aktorka porzuciła swój zawód.

W rozmowie z serwisem Opozda zdradziła też, że można spodziewać się akcesoriów dla najmłodszych.

– Robimy kampanię i ja będę prezentować ubrania. A jeszcze niedługo będą buciki dla dzieci... Też sobie zamarzyłam i właśnie chciałam coś dla Vincenta stworzyć. Buciki będą nazywać się "Vincent", także w ogóle takie "Vincenciki" – wyjaśniła.