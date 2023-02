Podsiadło, Rojek i ponad 60 tys. osób. To wykonanie legendarnej piosenki wywołuje ciarki

Dawid Podsiadło i Artur Rojek wykonali razem "Długość dźwięku samotności" Fot. Dawid Podsiadło / YouTube

"Długość dźwięku samotności" zna niemal każdy, a na pewno znają go fani Dawida Podsiadło, którzy swoim śpiewem wypełnili cały stadion w Chorzowie. To też jedna z naprawdę wyjątkowych piosenek dla samego "małomiasteczkowego" muzyka. Była pierwszym utworem, który wykonał publicznie - miał wtedy 12 lat. Wideo z tego przełomowego w jego życiu wydarzenia również jest zawarte w teledysku z zeszłorocznego koncertu.

"Najpiękniejsza piosenka w historii wykonywana przez dwóch najlepszych muzyków, nic lepszego nas już nas nie spotka", "Idąc tego dnia na stadion, powiedziałam, że jak gościem będzie Rojek śpiewający piosenkę Myslovitz, to się popłaczę. Popłakałam się. Dziękuję", "60 tysięcy ludzi przyszło na Podsiadło, a wszyscy i tak znali na pamięć cały tekst piosenki Rojka. Niesamowite jak kultowy jest ten utwór", "Dawid uśmiecha się jak człowiek któremu spełniły się marzenia" – czytamy w komentarzach pod klipem na YouTube.

Ostatni komentarz nie mija się z prawdą. "Powiedzieć, że było to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć" – napisał na Instagramie Dawid Podsiadło. Dodał także zdjęcie z lotu ptaka, który pokazuje, jak wygląda wyprzedany koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tego wieczoru, zagraliśmy legendarny utwór zespołu Myslovitz - "Długość dźwięku samotności" dla ponad 60 tysięcy osób. Mogłem zaśpiewać utwór, od którego muzyczne marzenia się u mnie zaczęły. I mogłem go wykonać z Arturem Rojkiem. Za każdym razem jak oglądam to video to nie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Bo są to przeżycia, o których nawet nie wiesz, że możesz marzyć. Trochę jak lot w kosmos. Dla kogoś kto nie jest astronautą w sensie. Tak, granie dla Was, zebranych w ponad 60 tysięcy osób to było COŚ. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy.