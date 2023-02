Zapytali emerytkę o cenę pączków u Gessler. "Czy ona taka biedna jest?!"

16 lutego obchodzony jest Tłusty Czwartek, a to oznacza, że w ramach świętowania wypadałoby zjeść przynajmniej jednego pączka. Problem w tym, że ich ceny rosną. Na przykład u Magdy Gessler trzeba zapłacić 18 zł za sztukę. Emerytka, którą dziennikarze zagadnęli w ramach ulicznej sondy, na wieść o takiej drożyźnie straciła cierpliwość.

Emerytka komentuje cenę pączka u Magdy Gessler. "Woła o pomstę do nieba" VIPHOTO/East News

Emerytka zaczepiona przed dziennikarzy była zdegustowana tym, ile kosztują pączki u Magdy Gessler

Podkreśliła, że żaden emeryt w Polsce nie kupi sobie pączka za kilkanaście złotych

Tymczasem cena pączków u Magdy Gessler wcale nie jest zawrotna. Kuba Wojewódzki na Instagramie chwali się, że to on sprzedaje najdroższe pączki w kraju

Emerytka komentuje cenę pączka u Magdy Gessler

Redakcja portalu Goniec.pl z okazji Tłustego Czwartku zakupiła pączki u Magdy Gessler, wydając na nie zapewne niemałą kwotę, skoro cena za sztukę dochodzi do 18 zł. Później dziennikarze chcieli zaoferować pączka emerytce napotkanej na ulicy.

Kobieta była w szoku, gdy poznała cenę wypieku i nie zgodziła się na spróbowanie. Uznała, że kupowanie pączków za taką cenę w obecnych czasach to szaleństwo. – Przecież to woła o pomstę do nieba. To jest szataństwo, rozbój w biały dzień. Czy ta pani myśli? Czy ona taka biedna jest? Czy ta pani się nie dorobiła?! Niech uważa, żeby się nie dorobiła garbu – powiedziała.

Seniorka dodała, że znana restauratorka powinna się wstydzić, bo taka cena za pączka to prawdziwy skandal. Retorycznie zapytała także, jaka emerytka może pozwolić sobie na kupienie pączka za 18 zł.

– Niech ona da spokój. Przecież to skandal, hańba. Niedobrze się robi. Nie chcę być wulgarna, bo bym powiedziała naprawdę bardzo źle. Niech ona sobie da spokój z tym gotowaniem – dodała kobieta. Uparcie nie poczęstowała się darmowym pączkiem i odeszła.

49 zł za pączka u Kuby Wojewódzkiego

Ta pani zapewne byłaby w jeszcze większym szoku, gdyby dowiedziała się, że cena pączka u Magdy Gessler nie była wcale rekordowa. U Kuby Wojewódzkiego cena za jednego pączka sięga 49 zł.

O cenie swoich pączków Wojewódzki poinformował już jakimś czas temu na Instagramie, chwaląc się, że jego pączki są "podobne do niego". "Z okazji Tłustego Czwartku przedstawiam wam propozycję nie do odrzucenia. Pączki podobne do mnie: słodkie i nadziane (krem pistacjowy, polewa z różowej czekolady, puder malinowy, złoto jadalne, specjalne złote pudełko). Edycja limitowana: 49 zł za sztukę" - czytamy.

Wojewódzki pochwalił się, że sprzedaje najdroższe pączki w Polsce, a edycja "Deluxe" w cenie 49 zł, dostępna w wersji limitowanej 16 lutego". Takich słodkości można zaznać w restauracji Niewinni Czarodzieje TrzyZero. Post Wojewódzkiego jednak nie spotkał się entuzjazmem. Internauci piszą w komentarzach, że taka cena jest skandalem, szczególnie przy obecnej inflacji."Nie, dziękuję za pączka. Czynsz muszę zapłacić" – pisze jeden z internautów. "Kto kupi w takiej cenie?" – pyta inny. Jeden z komentujących gorzko zażartował: "Polska to kraj, w którym za 500 zł można kupić 5 pączków".