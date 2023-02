Dramat w Serbii. Polscy zawodnicy MMA zaatakowani nożem, jeden walczy o życie

Dwóch polskich zawodników MMA zostało zaatakowanych przez grupę osób przed jednym z nocnych klubów w Belgradzie. Jak podaje serbskie media, jeden z mężczyzn, który został dźgnięty nożem, walczy o życie w szpitalu.

Brajan Przysiwek i Mikołaj Andrzejczak Fot. Facebook / Brajan Przysiwek / Instagram / Mikołaj Andrzejczak

Atak na polskich zawodników MMA w Serbii

O sprawie pisze serbski "Blic". Polacy przyjechali do Serbii na mistrzostwa świata amatorów federacji IMMAF. 23-letni Brajan Przysiwek i o trzy lata od niego młodszy Mikołaj Andrzejczak odpadli w pierwszej rundzie zawodów. W środę nad ranem polscy zawodnicy MMA zostali zaatakowani przez pięć osób na schodach przed nocnym klubem Stefan Braun w Belgradzie.

"Bili ich, po czym jeden z napastników nóż i dźgnął jednego z mężczyzn w nogę, a drugiego w brzuch" – czytamy. Mężczyźni trafili do szpitala. Brajan Przysiwek został ugodzony w okolice żeber i w stanie ciężkim przebywa na oddziale chirurgii. "Jego życiu wciąż zagraża niebezpieczeństwo" – podaje "Blic".

20-letni Mikołaj Andrzejczak został ranny w okolicach uda, on również przebywa w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "Blic" opisuje też kulisy krwawego ataku na Polaków.

Serbska policja wciąż szuka sprawców

"Jak się dowiadujemy, Andrzejczak powiedział policji, że byli w parku na rogu Bałkańskiej i Nemanjina i że udali się na schody przed Stefanem Braunem, gdzie zostali zaatakowani przez nieznane osoby" – czytamy.

Serwis opisuje, że przed klubem wciąż są ślady krwi, a serbska policja nadal poszukuje sprawców. Rozmówcy portalu mówią też, że kluby niechętnie dzielą się nagraniami z monitoringu z policją.

Pracownicy pobliskich barów i okoliczni mieszkańcy twierdzą z kolei, że same ataki ich nie dziwią, ponieważ w tamtej okolicy Belgradu dochodzi do nich regularnie.

– Stało się to w środku nocy, gdy żaden z sąsiednich barów nie pracował i nikt tego nie widział, oprócz tych z klubu, którzy pracują od godz. 23:00, a impreza trwa całą noc. Pewnie byli pijani, więc rzucili się na nieszczęśników – relacjonuje jeden z pracowników pobliskiego baru.

– Napastnicy na pewno nie gośćmi klubu, ponieważ nie zostaliby do niego wpuszczeni z nożem. Każdy, kto wchodzi do Stefana Brauna, przechodzi przez wykrywacz metalu – mówią w rozmowie z dziennikarzami przedstawiciele serbskiego klubu, przed którym doszło do ataku.

Serbskie media o komentarz poprosiły także organizatorów zawodów MMA. – Nie komentujemy tego incydentu, biorąc pod uwagę, że doszło do niego poza zawodami, za które odpowiadamy – cytuje słowa jednego z organizatorów portal index.hr.