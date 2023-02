Federacja Fame MMA pożegnała Murańskiego. We wpisie dołączono wzruszające nagranie [WIDEO]

Kamil Frątczak

Świat sporów walki pogrążył się w żałobie, kiedy media obiegła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego. Federacja Fame MMA żegna jednego ze swojego zawodników. Na Instagramie udostępniono post, do którego zostało załączone wzruszające nagranie. "Ciężko to wszystko zrozumieć. Ciężko w to uwierzyć. Jeszcze ciężej się z tym pogodzić" – czytamy we wpisie poświęconemu młodemu "Muranowi".