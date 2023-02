S andra Kubicka i Baron znaleźli się pod ostrzałem po tym, jak pokazali się w przebraniach bezdomnych. Początkowo odebrano to jako drwienie z osób w kryzysie bezdomności, co dodatkowo podsyciły media. Teraz artysta ustosunkował się do krytyki, która spotkała ich w związku z publikacjami.





Baron i Kubicka zrobili sobie "żarcik" z bezdomnych? Muzyk wszystko wyjaśnił

Joanna Stawczyk

