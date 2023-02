Najpierw serial Marvela, a teraz... figurka. Powstał zabawkowy Piotr Adamczyk z bejsbolem

Piotr Adamczyk zagrał w serialu "Hawkeye" od Marvela i już samo to było ogromnym sukcesem, bo był tam statystą, ale przewijał się przez cały sezon. Teraz polski aktor został wyróżniony własną figurką - nie fanowską, ale oryginalną. Wykonaną na licencji przez znaną firmę zabawkarską Hasbro.

Piotr Adamczyk doczekał się oryginalnej figurki Hasbro Fot. Hasbro / "Hawkeye" / Dinsey+

Piotr Adamczyk zagrał w serialu "Hawkeye" na Disney+ Tomasa - jednego z członków Dresiarskiej Mafii. To m.in. walczył tytułowy superbohater grany przez Jeremy'ego Rennera

Nazwisko polskiego aktora pojawia się w czołówce serialu, jego zdjęcie było na oficjalnych plakatach, a teraz doczekał się także zabawki.

Miniaturową podobiznę Piotra Adamczyka możemy mieć w swojej kolekcji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż figurek z serialu.

Tomas w wykonaniu Piotra Adamczyka zaskarbił sobie sympatię widzów - nie tylko w naszym kraju. Poza tym bardzo rzadko zdarza się, by polski aktor grał w filmach i serialach Marvela. Wcześniej udało się to m.in. reżyserowi Jerzemu Skolimowskiemu, który jest teraz nominowany do Oscara za swoje "IO", a wcześniej miał niewielką rolę w "Avengers".

Piotr Adamczyk doczekał się figurki z serialu "Hawkeye". Polski aktor nie kryje radości

Piotr Adamczyk miał większą, bo drugoplanową rolę i towarzyszył widzom przez cały pierwszy sezon "Hawkeye'a". Może nie był pierwszym Polakiem w Marvelu, ale na pewno jest pierwszym, który doczekał się figurki z logo słynnej marki. I to jeszcze w serii "Marvel Legends".

Technicznie rzecz biorąc, to nie jest tylko figurka Tomasa, ale Dresiarskiej Mafii. Jakim cudem? W zestawie znajdziemy trzy głowy, które możemy przyczepić do ciała, a jedna jest właśnie wzorowana na Piotrze Adamczyku. I trzeba przyznać, że jest nawet podobna.

Oprócz tego w pudełku znajdziemy jeszcze dwie inne głowy (w kominiarce i jego kumpla Kaziego), a także maczetę, łom, kij do golfa, bejsbola i koktajl mołotowa - do wyboru do koloru. Na stronie Hasbro ruszyła przedsprzedaż figurki, która ma 6 cali wysokości (ok. 15 cm). Można ją kupić za niecałe 35 euro (167 zł).

Piotr Adamczyk przyznał, że już zamówił dla siebie. "Nie wiem, czy kiedykolwiek cieszyłem się z jakiejś roli tak bardzo, jak z figurki Hasbro" – napisał pierwowzór figurki. Piotr Adamczyk żartuje też, że "ma nadzieję, że Tomasowi nie uderzy woda sodowa do głowy".

O czym jest serial "Hawkeye" i kogo gra tam Piotr Adamczyk?

Akcja serialu Disney+ rozgrywa się po wydarzeniach z "Avengers: Koniec gry". Tytułową postać Clinta Bartona / Hawkeye'a gra, podobnie jak w filmach Marvela, Jeremy Renner. Na ekranie partneruje mu Hailee Steinfield, która wciela się postać fanki tego superbohatera - Kate Bishop. W wyniku różnych zbiegów okoliczności Hawkeye bierze ją pod swoje skrzydła, by uczynić z niej swoją następczynię.

Oprócz nich w serialu gra też Alaqua Cox jako Echo, Florence Pugh jako Yelena Belova, Vera Farmiga jako Eleanor Bishop, Tony Dalton jako Swordsman... a także Piotr Adamczyk jako wspomniany Tomas. Jest jednym z dresiarzy, którzy ciągle depczą po piętach głównym bohaterom.

Teoretycznie jest wrogiem tych dobrych, ale wykreował ciekawą postać, którą polubili niemal wszyscy. Przemycił w niej też trochę swojskości. Viralem w sieci stały się sceny, w których przeklina po polsku.