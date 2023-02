Fabijański znowu się otworzył. Opowiedział, jak radzi sobie na terapii

W życiu Sebastian Fabijański ostatnio wiele się działo. Najpierw skandal z Rafalalą i rozstanie z Maffashion nadszarpnęły jego wizerunek. Ostatnio doszła też przegrana w sparingu na gali Fame MMA. Aktor mierzy się na co dzień z dużą falą hejtu. Jak sobie z tym radzi? W najnowszym wywiadzie opowiedział o terapii i walce ze swoimi demonami.

Fabijański opowiedział o terapii. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Sebastian Fabijański doświadczył niemałych perturbacji w życiu prywatnym

Początkowo lekko skonsternowani fani przyjęli fakt, że aktor urządził sobie nocną schadzkę z transpłciową skandalistką Rafalalą

Potem rozpad związku z matką jego syna Maffashion i przyznanie się do zdrad też niezbyt dobrze odbiło się na jego wizerunku

Ostatnio gwiazdor postanowił spróbować swoich sił w Fame MMA. Walka z Wac Toją skończyła się dla niego porażką

O tym, jak radzi sobie w związku z tymi sytuacjami i o efektach terapii mówił w najświeższym wywiadzie z Plejadą

Sebastian Fabijański szczerze o terapii

Fabijański jeszcze przed życiowymi zawirowaniami mówił otwarcie, że zmagał się z depresją. Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Gwiazdor doświadcza dużej fali hejtu w sieci. W tym wszystkim pomaga mu terapia.

– Ja w terapii jestem od dłuższego czasu. Ludzie mi tam piszą jakieś bzdury, próbują mnie diagnozować psychiatrycznie, co jest śmieszne trochę, natomiast terapia jest niczym innym, jak próbą konfrontacji ze sobą samym i swoimi demonami z traumami. Ja to też robię w aktorstwie – przyznał w rozmowie z Plejadą.

Aktor jest świadomy tego, jakie ma wady. Wspomniał, że w zawodzie są one dla niego atutem. Zupełnie inaczej jest w życiu prywatnym. – Jestem świadom też swoich mechanizmów, które mi przeszkadzają w życiu relacyjnym, które z kolei pomagają w aktorstwie. To jest mega trudne znaleźć jakiś balans – mówił.

Co działo się ostatnio u Fabijańskiego?

Przez lata Fabijański cieszył się dobrymi recenzjami swojej gry aktorskiej w różnych produkcjach i to głównie na tym skupiali uwagę fani i media. W dodatku - może mało kto wiedział - ale artysta rozwijał też swoją pasję malarską.

Ostatnimi czasy zaliczył jednak kilka medialnych afer. A wszystko przez to, co działo się w jego życiu prywatnym. Jak pisała Helena Łygas w naTemat: "Fabijański podpalił swoje życie i patrzy jak płonie, dorzucając do pożaru kolejne szczapy".

Gdy w sieci popularność zdobywał jego filmik z Rafalalą zaczął się tłumaczyć, że to spotkanie w ramach jednej z produkcji filmowych. Szybko jednak okazało się, że to kłamstwo. Minęło kilka tygodni, a artysta oskarżył transpłciową celebrytkę o szantaż.

Nie był to koniec, bo chwilę później wyszło na jaw, że Fabijański i Maffashion się rozstali. Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w który odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku. Gdyby tego było mało, aktor kilka tygodni temu wszedł w środowisko freak fight i zaczął walczyć. Przegrał jednak w starciu z raperem Wac Toją. To spowodowało, że internauci nie szczędzą mu w sieci przykrych słów.