Woźniak-Starak ubolewa nad życiem. Zdradziła, co kiedyś chciała osiągnąć

Agnieszka Woźniak-Starak jest doskonale znana wszystkim widzom. Należy do grona gospodarzy "Dzień Dobry TVN", który prowadzi w duecie z Ewą Drzyzgą. Prezenterka w jednym z wywiadów wróciła do wspomnień z lat młodości. Jak się okazało, miała inne plany na przyszłość. Jednak jej marzenia zostały pogrzebane.

Agnieszka Woźniak-Starak o swojej przeszłości. Miała inne plany na życie Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Agnieszka Woźniak-Starak od wielu lat współpracuje z telewizją TVN

Prezenterka prowadziła wiele programów. Obecnie widzowie mogą oglądać ją w roli gospodyni porannego pasma "Dzień Dobry TVN"

W jednym z wywiadów dziennikarka zdradziła, że w dzieciństwie prezenterka miała zupełnie inne plany na przyszłość

Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała zdjęcie w relacji na Instagramie, na której była łudząco podobna do Kylie Minogue. Fani zalali prezenterkę falą komplementów. Jednogłośnie stwierdzili, że bez wątpienia mogłaby się wcielić w piosenkarkę. W rozmowie z portalem cozatydzien.pl prezenterka odniosła się do zdjęcia, a także wspomnień z dzieciństwa.

Zapytana o zawód aktorki, okazało się, że Woźniak-Starak rzeczywiście przed laty marzyła o karierze artystki. Bardzo chciała uczęszczać na zajęcia w szkole aktorskiej Machulskich. Jednak szybko została sprowadzona na ziemię i nie została przyjęta na zajęcia teatralne.

Jak miałam jakieś 11-12 lat, to rzeczywiście był taki pomysł, szybko mnie jakoś z tego otrząsnęli na egzaminach do kółka teatralnego państwa Machulskich, no nie dostałam się. Tak pogrzebano moje marzenia o aktorstwie i nigdy więcej do nich nie wróciłam.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdradziła także, że co jakiś czas otrzymuje propozycje epizodycznych ról w filmach. W wielu z nich miała zagrać siebie. Prezenterka wytłumaczyła, dlaczego do tej pory nie można było jej zobaczyć na dużym ekranie. Zapowiedziała także, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

"Miałam kilka propozycji zagrania epizodów w różnych filmach, najczęściej miałam zagrać samą siebie. Niektórych nie chciałam, a niektórych niestety nie mogłam, bo akurat to się nie zgrywało czasowo. Nie jest to jednak jakiś priorytet w moim życiu, ale kto wie, może kiedyś..." – podsumowała.

Nowy cykl Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak i Gabi Drzewiecka ruszyły z nowym, wspólnym kanałem na YouTube. Prowadzą program internetowy pt. "Trójkąt". Jego szczegóły zdradziły w mediach społecznościowych.

"Czas najwyższy, żeby #secretproject przestał być secret. W 2023 zapraszamy do trójkąta. Zawsze chciałyśmy zrobić coś na własnych zasadach. Rozmawiać z kim chcemy, o czym chcemy i ile chcemy. Ruszamy z naszym kanałem na YouTube. Będzie to miejsce, gdzie znajdziecie rozmowy, a nie wywiady. Naszym zdaniem bardzo ciekawe rozmowy, ale to ocenicie sami. Niebawem powiemy, kto jako pierwszy wylądował w trójkącie z nami" – poinformowały filmikiem na Instagramie.

Pierwsze odcinki nowego cyklu można już obejrzeć na portalu YouTube. Dziennikarki do rozmowy zaprosiły rapera Malika Montanę i aktora Wojciecha Mecwaldowskiego.