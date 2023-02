Tomaszewska wbiła szpilę Kubickiej. Poszło o jej stosunek do TVP

Sandra Kubicka zagości na antenie Telewizji Polskiej. Poprowadzi najnowszy program stacji "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć". Chociaż rok temu twierdziła, że współpraca z TVP to jasna deklaracja światopoglądowa, Kubicka przyjęła propozycję publicznego nadawcy. Małgorzata Tomaszewska nie omieszkała tego skomentować.

Małgorzata Tomaszewska skomentowała pracę Sandry Kubickiej w TVP Fot. Pawel Wodzynski/East News; Mateusz Jagielski/East News

Niedawno odbyła się konferencja ramówkowa Telewizji Polskiej. Na antenie zobaczymy nowości, m.in. "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć"

Nowe reality show ma poprowadzić Sandra Kubicka, która jeszcze niedawno deklarowała, że współpraca z TVP to również deklaracja światopoglądowa

Zmianę jej decyzji skomentowała prowadząca "Pytania na Śniadanie" Małgorzata Tomaszewska

Kilka dni temu Sandra Kubicka potwierdziła doniesienia na temat jej udziału w nowym reality show Telewizji Polskiej. Na swoim Instagramie dodała post, w którym poinformowała swoich fanów o roli prowadzącej programu "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć". Jak sama przyznała, "czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było".

"ZOSTAŁAM PROWADZĄCĄ! 'Love Me or Leave Me. Kochaj albo Rzuć' – tak brzmi nasz nowy program, który wyjdzie 16 marca na platformie TVP VOD. Mogę tu pisać w nieskończoność, dlaczego tak bardzo się cieszę, ale zacznijmy od kilku słów o programie... NIE MA I NIGDY NIE BYŁO TAKIEGO PROGRAMU W POLSCE" – czytamy pod rolką.

Małgorzata Tomaszewska skomentowała pracę Sandry Kubickiej w TVP

Przypomnijmy, że jeszcze niespełna rok temu Kubicka twierdziła, że nie mogłaby pracować w miejscu, w którym oferta programowa nie jest zgodna z jej wartościami.

"Jeżeli tam (w TVP – przyp. red.) pracujesz, to chyba świadomie podejmujesz tę decyzję. Są miejsca, do których nie pójdę i programy, w których nie będę uczestniczyć ze swoimi poglądami (...) Nie wszystko chodzi o pieniądze. Ja chcę żyć zgodnie ze sobą, jeśli w coś nie wierzę i tego nie popieram, to nie zapłacisz mi pieniędzy, żebym to popierała" – poinformowała w rozmowie z Pomponikiem.

Małgorzata Tomaszewska zapytana przez jeden z portali plotkarskich o pracę modelki w TVP początkowo wykazała zrozumienie. Nawiązała również do wieloletniej współpracy partnera Kubickiej z publiczny nadawcą.

Zmienia się rzeczywistość, która nas otacza, być może coś się zmieniło u Sandry, być może zmieniły się jej poglądy, może coś się zmieniło, jeśli chodzi o jej pogląd na stację (...) Być może Alek, który od lat pojawia się w "The Voice of Poland", które jest emitowane na antenie TVP - zmienił trochę pogląd Sandry. Nie piętnowałabym kogoś, kto powiedział coś, a potem czynami pokazał jakąś inną rzecz (...) My jesteśmy ludźmi, którzy czasami się zmieniają, zmieniają swoje nastawienie do świata.

Na koniec prowadząca "Pytania na Śniadanie" została zapytana o hipokryzję ze strony Kubickiej. "A czy nie hipokryzją jest plucie na kogoś, a potem branie od tego kogoś pieniędzy? Chyba tak, ale tak się dzieje" – podsumowała Małgorzata Tomaszewska.