Wizyta Joe Bidena w Polsce. Warszawiacy muszą przygotować się na spore utrudnienia

Katarzyna Rochowicz

J uż niedługo Joe Biden uda się z wizytą do Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych pojawi się m.in. w Warszawie, co będzie wiązało się ze sporymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski już zwrócił się z apelem do warszawiaków.