Są szczegóły wizyty Bidena w Polsce. Ma przesłać "wiadomość" Putinowi

Biały Dom poinformował o szczegółach wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA ma nie tylko spotkać się w Warszawie z Andrzejem Dudą oraz wygłosić przemówienie, ale także skierować specjalny przekaz do Putina. Wizyta po Europie nie będzie ograniczała się wyłącznie do Polski, ale prezydent USA nie ma w planach, przynajmniej na razie, spotkania z prezydentem Ukrainy.

Joe Biden w Warszawie. Są szczegóły wizyty. Ma przekazać Putinowi komunikat Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

Joe Biden będzie przebywać w Polsce w dniach 21-22 lutego, kiedy to zaplanowana jest jego wizyta w Warszawie

Z informacji przekazanych przez Biały Dom wynika, że Biden na w planie wygłosić przemówienie o znaczeniu działań USA dla mobilizacji świata w sprawie pomocy dla Ukrainy, a także zwrócić się z przekazem do samego Putina

W czasie wizyty, którą Biden planuje po Europie, nie zamierza spotkać się z prezydentem Ukrainy

Jak podaje "The Guardian", o szczegółach dotyczących wizyty Joe Bidena w Polsce powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak wyjaśnił, głównym wydarzeniem publicznym prezydenta USA będzie przemówienie wygłoszone we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Jego tematem będzie to "jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat do wsparcia narodu ukraińskiego w obronie jego wolności i demokracji". Przekaz specjalny od Bidena do Putina

Kirby podał szczegóły wizyty Joe Bidena do Polski podczas konferencji prasowej. Wyruszyć ma on w podróż w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego, a dotrzeć w we wtorek rano. Wtedy też zaplanowano spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Biden ma podziękować mu za postawę w sprawie wojny na Ukrainie i "omówić współpracę dwustronną, a także wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO".

Kirby wyjaśnił, że prezydent Joe Biden da jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę i to "tak długo, jak to będzie konieczne". – Podejrzewam, że usłyszymy, jak wysyła wiadomości do pana Putina, a także do narodu rosyjskiego – dodał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Agence France-Presse podaje, że w dniu, w którym Biden będzie przemawiał w Polsce, swoje przemówienie w Moskwie planuje wygłosić również Putin. Nieprzypadkowy jest również fakt, że mamy bardzo newralgiczny moment, ponieważ 24 lutego wypada pierwsza rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Przemówienie Bidena ma być więc swojego rodzaju "wiadomością" także bezpośrednio dla Putina.

Dalsze plany Bidena na wizytę w Polsce i Europie

Oprócz wizyty w Polsce Joe Biden w środę ma zaplanowane spotkanie w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO. Kirby powiedział, że Biden nie ma planów spotkania się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ani wizyty w Rzeszowie, co spowodowane jest krótkim czasem wizyty.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA wyjaśnił, że spotkanie Joe Bidena w Polsce to element szerszych działań administracji Stanów Zjednoczonych, które prowadzone są w czasie zbliżającej się rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Wchodzi w nie również spotkanie Kamali Harris z przywódcami Niemiec i Francji oraz szereg rozmów telefonicznych z przywódcami krajów europejskich, które Biden zaplanował na przyszły tydzień. Początkiem marca prezydent USA ma także spotkać się w Białym Domu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.