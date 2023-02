Wizyta Bidena w Polsce. Kaczyński wyjawił, czego oczekuje od prezydenta USA

W nadchodzącym tygodniu ze względu na przypadającą rocznicę wojny w Ukrainie do Polski przyjedzie prezydent USA Joe Biden. Swoje oczekiwania względem tej wizyty ma też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wyjawił je w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Molecki/East News

Joe Biden będzie przebywać w Polsce w dniach 21-22 lutego. Wtedy zaplanowana jest jego wizyta w Warszawie

Głos w tej sprawie zabrał już prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, liczy, że wizyta Joe Bidena w Polsce "przyniesie maksymalnie konkretne deklaracje" ws. pomocy dla Ukrainy

Biden nie ma planów spotkania się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Wcześniej media spekulowały, że prezydent Ukrainy pojawi się w Polsce z tej okazji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla "Sieci", że "bardzo liczy", iż wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce "przyniesie maksymalnie konkretne deklaracje, zaangażowania USA i innych państw w pomoc walczącej Ukrainie".

Czego oczekuje Kaczyński po wizycie Bidena?

Kaczyński przypomniał w kontekście tej rozmowy, że Rosja zmobilizowała kolejne pół miliona żołnierzy do walki. Jak podkreślił, trzeba zwiększyć też pomoc dla Ukrainy. - To musi być wyrównane przez szybko napływającą pomoc z Zachodu, czołgi, samoloty, rakiety dalekiego zasięgu, pomoc logistyczną, finansową - przekonywał Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się też do pytania, czy wizyta w Polsce prezydenta USA jest docenieniem polskiego wysiłku. - Bez wątpienia. To druga wizyta w ciągu roku, poprzednia była w marcu - zauważył polityk.

Kaczyński znów nieprzychylnie o polityce Niemiec

W wywiadzie mówił też o tym, że w Europie kryje się za tym marzenie o powrocie do stanu, który był przedtem. - Robiło się wtedy różnego typu bardzo dobre interesy, a pewnej grupie establishmentu europejskiego, także politycznego, żyło się bardzo dobrze. Na rosyjskim tanim gazie niemiecka gospodarka naprawdę dużo korzystała, dawało jej to ważną przewagę. W tle jest jeszcze większy plan - powrotu do polityki bismarckowskiej, czyli Europy podporządkowanej Niemcom, które rządzą w sojuszu z Rosją. Dziś wydaje się to walić, ale jak widać - nie wszyscy z tego zrezygnowali - uważa Kaczyński.

Przypomnijmy, że Biały Dom poinformował już o szczegółach wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA ma nie tylko spotkać się w Warszawie z Andrzejem Dudą oraz wygłosić przemówienie, ale także skierować specjalny przekaz do Putina. Wizyta po Europie nie będzie ograniczała się wyłącznie do naszego kraju.

Biden nie spotka się z Zełenskim

Oprócz wizyty w Polsce Joe Biden w środę ma zaplanowane spotkanie w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO. Biden nie ma planów spotkania się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ani wizyty w Rzeszowie, co spowodowane jest krótkim czasem wizyty.