"Posłuchajcie nas teraz". Sikorski ostro do europejskich polityków ws. Ukrainy

Dorota Kuźnik

P odczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Radosław Sikorski powiedział, komu i dlaczego może nie podobać się akcesja Ukrainy do grona krajów unijnych. Jak wyjaśnił europoseł PO, Ukraina to duży kraj, więc wprowadzi do parlamentu liczne grono posłów, a przy okazji obniży średnią zamożności w krajach UE.