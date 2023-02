Menadżer Rodowicz wylądował na dywaniku TVP. Musiał tłumaczyć słowa artystki

Menadżer Rodowicz opowiedział o dalszej współpracy artystki z TVP. Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Maryla Rodowicz od lat występuje w TVP. Obecnie królową polskiej piosenki można zobaczyć w programie "The Voice Senior", gdzie zasiada w fotelu trenerskim

Jakiś czas temu Maryla Rodowicz udzieliła głośnego wywiadu portalowi plotek.pl. Ku zaskoczeniu wielu nie miała nic dobrego do powiedzenia na temat Telewizji Polskiej, z którą jest kojarzona od wielu dekad.

– TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mnie brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu – stwierdziła.

Niedawno odbył się finał programu "The Voice Senior", w którym Rodowicz zasiada na fotelu trenerskim. Ostatnią edycję zwyciężył właśnie jej podopieczny. Z tej okazji wokalistka udzieliła wywiadu dla Pomponika, w którym została zapytana, czy poniosła konsekwencje związane z jej wypowiedzią, która odbiła się głośnym echem.

Jeszcze nie odczułam konsekwencji, ale wszystko przede mną. Nikt się ze mną nie kontaktował (...) Wiem, że mój menedżer był czołgany i wzywany na dywanik. Pytali go, "kto jej to kazał powiedzieć i kto jej to podpowiedział".