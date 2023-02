Afera w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Pracownicy oskarżają Nejmana o upijanie się w pracy

Padły poważne oskarżenia pod adresem Andrzeja Nejmana, dyrektora Teatru Kwadrat w Warszawie. Aktor do tej pory unikał raczej medialnych skandali. Jak się okazało, dyrektor teatru miał dopuszczać się picia alkoholu w miejscu pracy, a także obrażać pracowników i aktorów. W sprawie głos zabrał sam zainteresowany.

Andrzej Nejman jest aktorem, który zadebiutował wiele lat temu, a od 12 lat piastuje stanowisko dyrektora Teatru Kwadrat w Warszawie

Teraz pod jego adresem padły poważne oskarżenia dotyczące picia alkoholu w miejscu pracy i obrażania pracowników placówki

Swoje stanowisko przedstawił sam zainteresowany. Odpowiedział na zarzuty

Andrzej Nejman to znany polski aktor, który zadebiutował wiele lat temu, wcielając się w rolę Waldka w serialu "Złotopolscy". Nie musiał długo czekać, by pojawiły się kolejne propozycje filmowe i teatralne. Aktor pojawił się również w kilku programach rozrywkowych. Wystąpił między innymi w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie TVN-u czy w formacie "Jak Oni Śpiewają" stacji Polsat.

Obecnie Nejman rzadko pojawia się na ściankach w blasku fleszy, gdyż głównie skupia się na roli dyrektora warszawskiego Teatru Kwadrat – pełni tę funkcję od ponad dwunastu lat.

Do tej pory aktor raczej unikał medialnych skandali. Niestety tekst, który ukazał się na łamach stołecznej "Gazety Wyborczej" stawia go w niekorzystnym świetle. W publikacji czytamy, że za jego kadencji w placówce źle się dzieje, a on sam "ośmiesza instytucję".

"Dyrektor obrażał pracowników technicznych, poniżał garderobiane, widziałem na własne oczy, jak obraził na próbie aktora" – powiedział gazecie jeden z pracowników. Dalej czytamy wyznania innych osób, chcących zachować anonimowość.

"Uciekłem na zwolnienie psychiatryczne. Musiałem zadbać o swój dobrostan. Przez wiele miesięcy słyszałem na swój temat niestworzone plotki – że mam romans, że nie przykładam się do pracy" – dodał kolejny pracownik placówki. Z kolei Jacek, były pracownik instytucji przyznał, że za jego czasów dyrektor upijał się podczas bankietów, prób, spektaklów wyjazdowych. Jego zdaniem Nejman ośmieszał instytucję.

Jednak zarzuty sięgają dalej. Jeden z pracowników przyznał, że "zaczynał pracę w teatrze, a skończył w bezdusznej korporacji". Zachowania Nejmana miały mieć negatywny wpływ na atmosferę w miejscu pracy.

Andrzej Nejman w ogniu oskarżeń. Dyrektor Teatru Kwadrat zabrał głos

Z artykułu gazety można się dowiedzieć, że w połowie 2022 roku do warszawskiego ratusza miała wpłynąć skarga na Nejmana. W sprawie odbyło się przesłuchanie, które miało miejsce pod koniec czerwca 2022 roku, jednak nie ujawniono jego rezultatów. W sprawie zarzucanych mu czynów głos postanowił zabrać sam zainteresowany.

W rozmowie ze stołeczną "Gazetą Wyborczą" Andrzej Nejman oświadczył, że nie pracuje pijany. Zdradził, że pomimo tego, nie może zaprzeczyć obecności alkoholu w miejscu pracy.

Nie mógłbym jednak stwierdzić jednoznacznie, że nigdy nie piję w miejscu pracy. Moim miejscem pracy jest teatr, w którym odbywają się bankiety premierowe, bankiety organizowane przez firmy, spotkania towarzyskie pracowników. Garderoba jest miejscem, z którego często artyści nie chcą wychodzić po spektaklu. Oglądamy tam mecze, świętujemy urodziny. Przy wszystkich tych okazjach obecny jest alkohol.

"Uratowałem teatr. Uratowałem zespół. Być może również kogoś skrzywdziłem. Nigdy nie celowo. Nigdy z premedytacją. W miarę upływu lat uczyłem się coraz więcej, nie tylko formalnego zarządzania, ale właśnie relacji międzyludzkich" – podsumował Nejman.