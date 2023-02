Tragiczny wypadek pod Warszawą. Kierowca chciał uratować psy, które wbiegły przed maskę

W niedzielę w Dziekanowie Polskim pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku. Przed maskę jadącego samochodu wbiegły dwa psy. Kierowca chciał je uratować. Manewr się nie udał, przez co samochód uderzył w bariery, a później w słup. Mężczyzna nie przeżył. Jedno ze zwierząt zostało śmiertelnie potrącone.

Kierowca chciał ominąć psy na drodze. Śmiertelny wypadek pod Warszawą Fot. OSP Dziekanów Polski / Facebook

Kierowca próbujący ominąć psy uderzył w bariery, przez co prawdopodobnie poniósł śmierć na miejscu

Nie żyje jedno ze zwierząt, które wtargnęło na jezdnię

Szczegółowe okoliczności wypadku w Dziekanowie Polskim bada policja

Do wypadku doszło około godziny trzeciej nad ranem. Na miejsce jako pierwsi udali się strażacy OSP w Dziekanowie Polskim. To oni poinformowali, co było prawdopodobną przyczyną wypadku.

"Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej wskutek wtargnięcia na jezdnię dwóch psów. Kierujący samochodem próbując je ominąć, potrącił jedno z nich, a następnie uderzył w barierę drogową. Potrącony pies zginął. Drugi pies został zabezpieczony przez pracowników służby drogowej, a następnie przekazany przybyłemu na miejsce właścicielowi" – podali strażacy OSP w Dziekanowie Polskim na swoim profilu na Facebooku.

Informację o tym, że kierowca przed zderzeniem potrącił zwierzę, potwierdziła policja.

- Kierujący osobowym fordem jadącym w kierunku Warszawy potrącił psa i uderzył w barierki. Poniósł śmierć na miejscu – przekazał gazecie "Super Express" Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Kierowca zginął na miejscu

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że kierowca zginął bezpośrednio w wyniku wypadku. "Na miejscu zastaliśmy rozbity samochód osobowy z kierowcą znajdującym się wewnątrz niego. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych zrobiliśmy dostęp do osoby poszkodowanej, którą ewakuowaliśmy i wraz z ratownikami medycznymi rozpoczęliśmy próbę resuscytacji, która niestety się nie powiodła" – poinformowała straż.

Zgon kierowcy został stwierdzony na miejscu przez lekarza pogotowia ratunkowego, które przyjechało do wypadku. Informację o wypadku na swoim profilu umieścił też "Miejski Reporter", który opublikował nagranie z akcji ratunkowej.

