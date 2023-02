Maria Sadowska zamierza wypowiedzieć się na temat ojca. "Dotyka to ją jako człowieka"

W 2019 roku pojawiły się oskarżenia wobec Krzysztofa Sadowskiego, który miał dopuścić się molestowania nieletnich. Od tamtej pory jego córka, reżyserka Maria Sadowska, nie zabrała głosu na ten temat, mimo że dochodzenie zostało zakończone. Teraz pojawiły się informacje, że reżyserka zamierza zabrać głos.

Maria Sadowska zamierza zabrać głos ws. ojca. Do tej pory milczała. Fot. VIPHOTO/East News

Krzysztof Sadowski to znany polski organista i kompozytor jazzowy

W 2019 roku pojawiły się oskarżenia wobec muzyka, który miał dopuścić się molestowania nieletnich

Do tej pory córka jazzmana Maria Sadowska nie zabierała głosu w sprawie. Jak donosi jeden z portali, reżyserka zamierza przerwać milczenie

Krzysztof Sadowski w latach 90. założył fundację dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. Wówczas był również prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. W 2005 roku został odznaczony Brązowym Medalem "Gloria Artis". W 2019 roku pojawiły się niepokojące informacje dotyczące jazzmana. Wówczas media donosiły o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez muzyka.

Za sprawą głośnego skandalu wszczęto dochodzenie w sprawie, które w zeszłym roku dobiegło końca. O molestowanie oskarżył jazzmana dziennikarz śledczy Mariusz Zielke, który, jak twierdził, ma na to dowody. W 2019 roku reporter udzielił wywiadu portalowi onet.pl, w którym oskarżał Sadowskiego o pedofilię. Izabela Michalewicz, reporterka "Dużego Formatu", również twierdziła, że dotarła do ofiar jazzmana.

"Dzisiaj kobiety odebrały pismo z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadamiające je o umorzeniu śledztwa z powodu… przedawnienia. Czyli jest tak, jak podejrzewałam. Podpisał się pod nim prokurator Dariusz Ziółkowski" – napisała Izabela Michalewicz na swoim Facebooku.

"Trzy lata przesłuchań ofiar pedofila w obecności psychologów, kamer i ponownego traumatyzowania ich poszło na marne. Czy nie istnieje już w tym kraju żadna siła, która sprawiłaby, że krzywdzone dzieci doczekają sprawiedliwości? Jaki to jest sygnał dla ofiar molestowania? Siedźcie cicho, bo i tak nic nie wskóracie" – dodała po chwili.

Krzysztof Sadowski zaprzeczył wszelkim oskarżeniom i nie przyznał się do winy. W trakcie postępowania muzyk kwestionował informacje, które zdobyli dziennikarze. Sadowski twierdził, że to pomówienia, a zarzuty wystosowała dobrze znana mu osoba, której miał odmówić pożyczenia sporej sumy pieniędzy. Jego zdaniem była to zemsta.

Maria Sadowska zamierza zabrać głos ws. ojca. Do tej pory milczała

Maria Sadowska, która jest córką oskarżanego o pedofilię muzyka, do tej pory nie zabierała głosu w tej sprawie. Pomimo tego zadeklarowała, że w końcu przerwie milczenie. Jak czytamy na portalu plejada.pl, reżyserka planuje napisać książkę.

"Na razie odmawia komentarza, bojąc się, że media zaczną przekręcać jej słowa i skupią się wyłącznie na krzykliwych nagłówkach. Reżyserce zależy na rzetelnym podejściu do sprawy. Czeka na odpowiedni moment. Sprawa jest dla niej bardzo trudna i dotyka ją jako człowieka" – czytamy na portalu.