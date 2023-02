Senatorka Platformy Obywatelskiej Joanna Sekuła pokazała się bez peruki. Ujawniła, że w ostatnich miesiącach walczyła z nowotworem, a konkretnie z chłoniakiem. – To będzie pierwszy dzień mojego nowego życia – ogłosiła, prezentując krótkie blond włosy.

Senatorka PO walczyła z nowotworem. Pokazała, jak wygląda bez peruki. Fot. Twitter / Joanna Sekuła

Joanna Sekuła przyznała, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne. Wszystko ze względu na zdiagnozowanie u niej choroby nowotworowej

Teraz senatorka Platformy Obywatelskiej ogłosiła pokonanie chłoniaka.– Ale wróciłam do życia z nową energią. Z nową siłą – powiedziała

Polityczka zdjęła perukę przed kamerą, pokazując, jak wygląda po wygranej walce z rakiem. Pod nagraniem posypały się gratulacje

Senatorka PO walczyła z nowotworem . Pokazała, jak wygląda bez peruki

– Ubiegły rok był dla mnie bardzo trudny. Przez wiele miesięcy zmagałam się z chłoniakiem. Ale wróciłam do życia z nową energią. Z nową siłą – możemy usłyszeć na nagraniu, które Joanna Sekuła udostępniła na Twitterze.

– Chcę wam pokazać, że choroba nie oznacza dla człowieka końca, a może być początkiem – dodała.

Tu kamerę skierowano na twarz senator Sekuły. Senatorka Platformy Obywatelskiej spojrzała w obiektyw i zdjęła perukę. Pokazała, jak wygląda w krótkich blond włosach. – To będzie pierwszy dzień mojego nowego życia – podsumowała.

"Serdeczności i układy z Wrocławia nie tylko na ten 'nowy początek'" – napisał pod nagraniem senator Bogdan Zdrojewski. "Zdrowia i siły Joasiu!", "Dużo zdrowia! Świetnie wyglądasz!", "Brawo Joasiu! Jesteśmy z tobą" – wtórowali Dariusz Joński, Kinga Gajewska i Marcin Bosacki.

O kulisach walki z chorobą senatorka opowiedziała w rozmowie z portalem abczdrowie.pl. Jak się okazało, w trakcie terapii polityczka zakaziła się sepsą.

– To był potężny cios między oczy. Lekarz przyszedł do mnie bardzo wcześnie rano i oznajmił, że ma dwie wiadomości: dobrą - bo wiedzą co mi jest i złą, bo to jest guz. Powiedział to na jednym wdechu, a mnie jakby na chwilę mózg przestał pracować – wspomniała. – To jak otarcie się o śmierć. Tak naprawdę gładko nie było już od samego początku, kiedy tylko dowiedziałam się o chorobie. Tego samego dnia wybuchła wojna w Ukrainie, a przed wyjazdem na pobranie próbek z guza do badań histopatologicznych zachorowałam na COVID. Miałam jednak szczęście w nieszczęściu – dodała.

Jak pisaliśmy w naTemat, z nowotworem walczy także posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. U polityczki wykryto raka piersi. Od tego czasu w związku z chorobą Piekarska kilka razy zasłabła w trakcie posiedzeń Sejmu.