Apel niemieckiego MSZ do obywateli ws. Rosji. "Zachowajcie szczególną czujność"

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega swoich obywateli przed podróżami do Rosji w najbliższych dniach – zwłaszcza w miastach położonych przy granicy z Ukrainą. Osobom, które w Rosji pozostaną resort Annaleny Baerbock zaleca zachowanie "szczególnej czujności i ostrożności".

Olaf Scholz i Władimir Putin Fot. Michael Probst/Associated Press/East News / VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/East News

MSZ Niemiec: podróże do Rosji w najbliższych dniach są odradzane

W opublikowanej w poniedziałek informacji Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom niemieckim, aby powstrzymali się od podróży do Rosji w dniach 20-26 lutego. Dotyczy to zwłaszcza obszarów administracyjnych położonych przy granicy z Ukrainą: Biełgorodu, Kurska, Briańska, Woroneża, Rostowa i Krasnodaru.

"Od 20 do 26 lutego 2023 roku rząd rosyjski planuje szereg wydarzeń, w tym święta 23 i 24 lutego. Należy zachować szczególną czujność i ostrożność oraz unikać dużych skupisk ludzkich" – podkreśla niemieckie MSZ. 23 lutego w Rosji obchodzony jest "Dzień Obrońcy Ojczyzny", z kolei 24 lutego będzie rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie.

Resort podkreśla również, że Rosja nie uznaje podwójnego obywatelstwa – co oznacza, że osoby z dwoma paszportami traktowane są tylko jako obywatele rosyjscy. W razie rekrutacji do rosyjskiej armii ambasada Niemiec nie będzie w stanie pomóc tym osobom.

W siedmiu regionach Rosji, w tym w Moskwie wprowadzono również podwyższony stopień alertu, co daje tamtejszym służbom uprawnienia do interwencji z zastosowaniem środków przymusu, kontroli, przeszukań i ograniczeń w poruszaniu się. Choć aktualnie środki te nie mają bezpośredniego wpływu na obywateli Niemiec, MSZ apeluje o rozważenie, czy podróż do Rosji jest w tym momencie konieczna.

Amerykanie i Polacy również odradzają podróże do Rosji

Podobne zalecenia kilkukrotnie otrzymywali obywatele Stanów Zjednoczonych, ostatni raz w połowie lutego. Ambasada USA w Rosji apeluje do Amerykańskich obywateli o natychmiastowe opuszczenie kraju oraz zrezygnowanie z wszelkich podróży do niego.

Również przedstawicielstwo dyplomatyczne Joe Bidena zwraca uwagę na to, że osoby posiadające dwa obywatelstwa, w tym rosyjskie, mogą zostać skierowane do wojska w ramach mobilizacji. "Rosja może odmówić uznania podwójnego obywatelstwa, odmówić im dostępu do pomocy konsularnej USA, uniemożliwić wyjazd z Rosji i powołać do służby wojskowej" – czytamy.

Podobne zalecenia wystosowało dla Polaków Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak czytamy na stronie resortu, obywatelom Polski odradza się "wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne".

MSZ zwraca uwagę na to, że możliwości podróży między dwoma krajami są bardzo ograniczone, w Rosji nie ma dostępu do środków finansowych ulokowanych w Polsce, na miejscu mają miejsce "arbitralne zatrzymania", zaś w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa władze mogą potencjalnie uniemożliwić wyjazd z Rosji.

"Obywatelom RP pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi" – czytamy na stronie MSZ.