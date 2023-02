To zaboli Morawieckiego i Dudę. Ujawniono, jaką pomoc militarną przekazały Ukrainie Niemcy

Niemcy wyprzedzają Polskę jeśli chodzi o przekazaną pomoc militarną dla Ukrainy. Na podium znajdują się jeszcze USA i Wielka Brytania – wynika z danych Institute For The World Economy, który opublikował ranking 31 państw, publicznie zapewniających o wspieraniu Wołodymyra Zełenskiego.

To zaboli Morawieckiego. Wiemy, ile Ukrainie dają Niemcy, a ile Polska. Fot. Piotr Molecki / East News

Ukraina otrzymuje ogromne pakiety pomocy militarnej, by móc odpierać ataki Rosji

Rząd Mateusza Morawieckiego stale krytykuje Niemcy za opieszałość względem pomocy w obliczu wojny w Ukrainie

Okazuje się, że z Berlina do Kijowa popłynęła znacznie większa pomoc niż z Warszawy.

Wartość wsparcia od Olafa Scholza wyniosła 2,3 mld euro, a od Mateusza Morawieckiego 1,8 mld euro

Ujawniono konkretne dane

Na pierwszym miejscu, pozostawiając pozostałe państwa daleko w tyle, znalazła się administracja Joe Bidena. USA przekazały Wołodymyrowi Zełenskiemu broń i sprzęt o wartości 18,5 mld euro oraz 4,4 mld euro na zakup broni.

Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania. Z Londynu popłynął sprzęt o wartości 1,9 mld euro oraz 2,2 mld euro na zakup broni. Trzecie miejsce na podium zajmuje nie Polska, a wspomniane już Niemcy.

Rząd Olafa Scholza nie przekazuje do Kijowa pieniędzy, a broń. Wartość szeregu pakietów wyniosła 2,3 mld euro. Co więcej, w ostatnich dniach Scholz i Biden porozumieli się w sprawie wysłania Zełenskiemu czołgów Leopard.

Polska zajmuje czwarte miejsce. My także nie przekazywaliśmy pieniędzy, a broń. Łączna wartość nieodpłatnie oddanego sprzętu to 1,8 mld euro. Dalej możemy zaobserwować ogromną przepaść.

Kanada dała Ukrainie sprzęt o wartości 1 mld euro oraz 400 tys. euro środków na jego zakup. W przypadku Norwegii wysłana broń ma wartość 200 tys. euro. Do tego dochodzi 400 tys. euro środków na jej zakup.

Fatalnie wypada Szwecja, Dania i Czechy. Tu oddany sprzęt ma wartość kolejno: 400 tys. euro, 300 tys. euro i 400 tys. euro. To jednak wciąż więcej niż Francja, która jest jednym z liderów Unii Europejskiej.

Rząd Emmanuela Macrona przekazał jedynie broń o wartości 500 tys. euro. Co ciekawe, to wywołuje oburzenia Prawa i Sprawiedliwości.

Warto podkreślić, że w rankingu nie uwzględniono środków na pomoc humanitarną, a wartość przekazanej broni lub pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego do walki z Władimirem Putinem.

Badanie obejmuje okres od 24 stycznia do 20 listopada i dotyczy jedynie dwustronnie ujawnionych zobowiązań. Nie uwzględniono wkładu Komisji i Rady Europejskiej, by uniknąć podwójnego liczenia.

"Zobowiązania finansowe zaciągnięte wyraźnie na cele wojskowe i zakupy broni są liczone jako pomoc wojskowa" – zaznacza Institute For The World Economy.

Jak Polska pomaga Ukrainie?

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze w kwietniu 2022 roku zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, w jaki sposób udzielamy pomocy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Już wtedy poinformowano o nieodpłatnym przekazaniu do Kijowa uzbrojenia.

Nieoficjalne informacje z frontu wskazywały także, że nasz sąsiad może wykorzystywać między innymi polskie drony FlyEye oraz amunicję krążącą Warmate. Tuż po Bayraktarach to jedne z najbardziej skutecznych i pożądanych dronów na rynku.

Polska robi jednak coś, czego nie robią pozostałe kraje Wspólnoty. We współpracy z Litwą od 2016 roku szkolimy Ukraińców w ramach Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Dlaczego to tak ważne? To jedyna tego typu jednostka z udziałem Ukrainy oraz państw członkowskich NATO.

"Służący w nim oficerowie ukraińscy funkcjonują w środowisku działającym zgodnie ze standardami i procedurami NATO, co następnie wykorzystują po powrocie do kraju, przyczyniając się do wzrostu interoperacyjności sił zbrojnych Ukrainy" – poinformowało nas Ministerstwo Obrony Narodowej. Większość kosztów codziennego funkcjonowania jednostki pokrywa Polska.