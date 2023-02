W sondażu zapytano Polaków, czego spodziewają się po wizycie Bidena. Dominuje jedna odpowiedź

Prezydent Joe Biden znajduje się już w Polsce. W najnowszym sondażu United Surveys zapytano Polaków, czego spodziewają się po wizycie przywódcy USA w naszym kraju. Większość respondentów wskazała jedną odpowiedź.

Zapytano Polaków czego spodziewają się po wizycie Joe Bidena w naszym kraju. Fot. Evan Vucci/AFP

Obecna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to już druga w ciągu zaledwie roku

Ostatnio Joe Biden odwiedził nasz kraj miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę

Przywódca USA w nocy wylądował już na lotnisku w Warszawie

Joe Biden spędził w Warszawie noc w hotelu Marriott. Wiadomo, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce potrwa do środy 22 lutego.

Przywódca USA spotka się we wtorek w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Biden w Polsce. Czego spodziewają się Polacy?

United Surveys przeprowadziło sondaż dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, w którym zapytano respondentów, czego spodziewają się po wizycie Joe Bidena w Warszawie.

Większość ankietowanych (53,1 proc.) wskazała, że spodziewa się słów wsparcia. Z kolei 50,4 proc. oczekuje przekazania Ukrainie kolejnego uzbrojenia. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź o przysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski (42,8 proc.).

38 proc. ankietowanych spodziewa się przekazania Polsce kolejnego uzbrojenia, a 21,3 proc. ogłoszenia szybkiej budowy kilku baz USA w Polsce.

Znacznie mniej respondentów (7,4 proc.) z kolei uważa, że Joe Biden zapowie wysłanie amerykańskich żołnierzy do Ukrainy, a 7 proc. do NATO. Tylko 3,1 proc. zaznaczyło odpowiedź "przekazania Polsce broni jądrowej".

18,3 proc. respondentów nie spodziewa się niczego, a 4,8 proc. nie wie/trudno jej się wypowiedzieć w tej sprawie.

Zapytano ankietowanych również, czy pozycja międzynarodowa Polski umocniła się od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. 62,6 proc. odpowiedziało twierdząco, w tym 28,5 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie tak". Z kolei 31,6 proc. badanych jest przeciwnego zdania, w tym 6,3 proc. uważa, że pozycja Polski zdecydowanie się nie polepszyła.

Joe Biden w Polsce. Program wizyty prezydenta USA

Biały Dom oficjalnie poinformował, że we wtorkowy poranek 21 lutego prezydent USA ma przylecieć do Warszawy samolotem Air Force One. Jednak jak się okazało, w poniedziałek niespodziewanie odwiedził Kijów.

W Ukrainie prezydent przebywał około pięciu godzin, skąd udał się pociągiem do Przemyśla. Stamtąd został przewieziony na lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Po godzinie 23:00 prezydent USA wylądował już w Warszawie i udał się na nocleg do hotelu Marriott.

We wtorek po godzinie 13:00 Joe Biden ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Przewidziane jest wygłoszenie oświadczeń przez prezydentów. Możliwa jest także krótka konferencja prasowa. O godzinie 17:30 zaplanowane jest przemówienie Joe Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego.

W środę 22 lutego zaplanowane jest spotkanie prezydentów Bukaresztańskiej Dziewiątki. Możliwe są krótkie przemówienia prezydentów, jednak już bez konferencji prasowej.

Tego samego dnia zaplanowane jest również spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz pracownikami ambasady Stanów Zjednoczonych. Następnie prezydent wraca do Waszyngtonu.