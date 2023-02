Joe Biden już w Warszawie. Samolot prezydenta USA wylądował na Lotnisku Chopina

Natalia Kamińska

W ieczorem w poniedziałek prezydent USA wrócił z Kijowa do Polski. Z Przemyśla udał się na lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Następny przystanek tej podróży przywódcy USA to stolica Polski. Tam we wtorek zaplanowano spotkania z polskimi oficjelami i przemówienie przed Zamkiem Królewskim.