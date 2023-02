Joe Biden w Polsce. Prezentujemy pełen program wizyty prezydenta USA

Joe Biden przybędzie do Polski już jutro. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych potrwa do środy 22 lutego. Znamy program wizyty, który prezentujemy poniżej.

Joe Biden z wizytą w Polsce. Fot. Piotr Molecki

W poniedziałek Joe Biden niespodziewanie odwiedził Kijów

Z kolei już we wtorek 21 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych zawita do Polski

Podano pełny program wizyty prezydenta w naszym kraju

Najbliższa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to już druga w ciągu zaledwie roku. Ostatnio odwiedził nasz kraj miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę.

Najnowsze doniesienia potwierdziły również, że prezydent Joe Biden w poniedziałek pojawił się także w Kijowie. Prezydent USA po raz pierwszy pojawił się w ogarniętej wojną Ukrainie.

Program wizyty Joe Bidena w Polsce

We wtorkowy poranek 21 lutego prezydent USA ma przylecieć do Warszawy samolotem Air Force One, najpewniej z Rzeszowa. Według planu ma wylądować na lotnisku Okęcie. Następnie po godzinie 13:00 Joe Biden ma spotkać się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Przewidziane jest wygłoszenie oświadczeń przez prezydentów. Możliwa jest także krótka konferencja prasowa.

O godzinie 17:30 zaplanowane jest przemówienie Joe Bidena w ogrodach w Arkadach Kubickiego, na które można rejestrować się pod tym linkiem, wypełniając formularz na stronach ambasady USA.

W środę 22 lutego zaplanowane jest spotkanie prezydentów Bukaresztańskiej Dziewiątki. Możliwe są krótkie przemówienia prezydentów, jednak już bez konferencji prasowej.

Tego samego dnia zaplanowane jest również spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz pracownikami ambasady Stanów Zjednoczonych. Następnie prezydent wraca do Waszyngtonu.

Szczegóły wizyty Bidena w Polsce. Ma przesłać "wiadomość" Putinowi

Jak niedawno informowaliśmy, prezydent USA ma nie tylko spotkać się w Warszawie z Andrzejem Dudą oraz wygłosić przemówienie, ale także skierować specjalny przekaz do Putina.

Jak podał "The Guardian", o szczegółach dotyczących wizyty Joe Bidena w Polsce powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak wyjaśnił, głównym wydarzeniem publicznym prezydenta USA będzie przemówienie wygłoszone we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Jego tematem będzie to "jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat do wsparcia narodu ukraińskiego w obronie jego wolności i demokracji". Kirby wyjaśnił, że prezydent Joe Biden da jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę i to "tak długo, jak to będzie konieczne". – Podejrzewam, że usłyszymy, jak wysyła wiadomości do pana Putina, a także do narodu rosyjskiego – dodał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Agence France-Presse podała, że w dniu, w którym Biden będzie przemawiał w Polsce, swoje przemówienie w Moskwie planuje wygłosić również Putin. Nieprzypadkowy jest również fakt, że mamy bardzo newralgiczny moment, ponieważ 24 lutego wypada pierwsza rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Przemówienie Bidena ma być więc swojego rodzaju "wiadomością" także bezpośrednio dla Putina.