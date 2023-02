Takiej sytuacji Świątek się nie spodziewała. Zobacz o co Polkę zapytało dziecko

Zgodnie z obowiązującymi regułami przed rozpoczęciem rywalizacji na korcie, tenisistki oraz tenisiści biorą udział w konferencjach prasowych. Nie inaczej było przy okazji rozpoczęcia zmagań w Dubai Duty Free Tennis Championships 2023, w których bierze udział Iga Świątek. Polka została zaskoczona jednym z pytań.

Iga Świątek była nieco zaskoczona pytaniem, które otrzymała podczas konferencji w Dubaju. Fot. Nur Photo/East News

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 roku

Polka wygrała w weekend turniej Qatar TotalEnergies Open

We wtorek 21-latka rozpoczyna grę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Iga Świątek na turniej do Dubaju przyjechała w bardzo dobrym nastroju. Raszynianka jest świeżo po wygranej w Qatar TotalEnergies Open, gdzie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Liderka rankingu WTA zmiotła konkurencję, deklasując klasowe przeciwniczki.

W finale imprezy w Dosze wyższość Polki musiała uznać Jessica Pegula. Amerykanka zdołała ugrać tylko trzy gemy, a Świątek zwyciężyła 6:3, 6:0.

Kolejnym wyzwaniem w kalendarzu polskiej tenisistki jest turniej Dubai Duty Free Tennis Championships 2023. Polka wyraźnie przoduje w rankingu touru WTA, ale z pewnością może być lepiej pod względem WTA Race, czyli osiągnięć tylko z tego sezonu. Tu przewodzi Aryna Sabalenka, ze względu na wygranie wielkoszlemowego turnieju w Melbourne.

Świątek jest na siódmym miejscu, a oczko wyżej znajduje się inna z Polek, Magda Linette. Poznanianka to tegoroczna półfinalistka Australian Open. W zmaganiach w Melbourne Świątek dotarła zaledwie do IV rundy.

11-latka z ciekawym pytaniem dla Świątek

Świątek i Sabalenka być może będą mieć okazję do zagrania w bezpośrednim pojedynku w Dubaju, obie panie są bowiem obecne w turniejowej drabince.

Polka pojawiła się na konferencji prasowej w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W pewnym momencie otrzymała zaskakujące pytanie, którego autorką była 11-letnia dziennikarka. To Sara Bachnakova, uczennica szkoły w Dubaju.

– Gdybyś miała rozmowę z młodszą sobą o twojej karierze, co byś sobie powiedziała? – zahaczyła Polkę młodziutka dziennikarka.

Na nagraniu ze zdarzenia widać, że Świątek była zaskoczona pytaniem, ale po chwili z uśmiechem odpowiedziała na ciekawą kwestię, poruszoną przez dziewczynkę.

– Na pewno powiedziałabym sobie, że wszystko jest możliwe. Że mogę osiągnąć więcej niż to, o czym w danej chwili marzę. Dałabym sobie też trochę inspiracji, ponieważ kiedy byłam młodsza, to liczyły się tylko szkoła oraz tenis. Kiedy oglądałam turnieje WTA, myślałam, że to inny poziom. Może bym powiedziała sobie, że będę w tym miejscu – skwitowała Świątek.

Oczywiście cała sytuacja została wyłapana przez zagraniczne media. Dziennikarze doceniają odwagę autorki pytania, ale też zachowanie z klasą Świątek. Widać było, że obie miały sporą frajdę z sytuacji, która przydarzyła się podczas konferencji prasowej.

Już dziś (tj. 21 lutego) Świątek zagra swój pierwszy mecz w Dubaju. Rywalką Polki będzie Leylah Fernandez. Kanadyjka to sensacyjna finalistka US Open z 2021 roku. O której konkretnie zagra Polka? Nie wcześniej niż o godzinie 16:00 polskiego czasu.

Występy tenisistek w Dubaju można oglądać na żywo na antenie Canal + Sport. Stacja ma prawa do transmisji turniejów z cyklu WTA tour.