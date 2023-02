Świątek jest najlepsza na świecie i basta! Najnowszy ranking nie pozostawia wątpliwości

Wygrany turniej Qatar TotalEnergies Open w Dosze ugruntował pozycję Igi Świątek na czele rankingu WTA. Polka w poniedziałkowym zestawieniu powiększyła przewagę nad Aryną Sabalenką, gromadząc aż 10900 punktów. Obie panie zagrają w tym tygodniu podczas Dubai Duty Free Tennis Championships 2023.

Iga Świątek w imponującym stylu zwyciężyła podczas turnieju w Qatar TotalEnergies Open. Fot. IMAGO/Paul Zimmer/Imago Sport and News/East News

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 roku

Polka zwyciężyła w ostatni weekend podczas Qatar TotalEnergies Open

Na 21. miejscu w tourze WTA jest sklasyfikowana Magda Linette

Po nieco rozczarowującym występie podczas Australian Open najlepsza polska tenisistka wróciła na właściwe tory. Iga Świątek w imponującym stylu triumfowała w Qatar TotalEnergies Open, prezentując formę, jaką imponowała w poprzednim sezonie. To właśnie w katarskiej Dosze 21-latka rozpoczęła fantastyczną serię zwycięstw, która ostatecznie stanęła na numerze 37. Świątek pobiła rekord XXI wieku, a kto wie, czy kolejne podejście do wyśrubowania swojego osiągnięcia, właśnie się nie rozpoczęło.

W poniedziałek opublikowano najnowsze notowanie rankingu WTA. Polka jest na czele listy nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 roku, czyli już 47 tygodni z rzędu. Dzięki wygranej w Dosze Świątek powiększyła swoją przewagę nad Aryną Sabalenką. Polka nad urodzoną w Mińsku tenisistką ma aktualnie 4800 punktów zapasu.

Ciekawie wygląda również zestawienie WTA Race, czyli osiągnięć tylko z tego sezonu. Tu przewodzi Sabalenka, ze względu na wygranie wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Świątek jest na siódmym miejscu, a oczko wyżej znajduje się inna z Polek, Magda Linette. Poznanianka to tegoroczna półfinalistka Australian Open. Starsza z naszych tenisistek wystartuje podczas turnieju WTA 250 w Meksyku, gdzie będzie turniejową jedynką.

Pierwszą przeciwniczką Linette w turnieju będzie Camila Osorio. Równolatka Świątek to zwyciężczyni juniorskiego US Open z 2021 roku, więc Linette będzie musiała mieć się na baczności. Dla poznanianki będzie to pierwszy występ po życiowym sukcesie w Melbourne.

Kiedy kolejny mecz zagra Iga Świątek?

Liderka światowych list po wygranej w Dosze przeniosła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już we wtorek Świątek zagra swój kolejny mecz o punkty WTA. Polka weźmie udział w Dubai Duty Free Tennis Championships 2023. Zmagania Świątek rozpocznie od pojedynku z Leyhlą Fernandez. Losowanie nie było dla Polki łaskawe, bo Kanadyjka dwa lata temu grała w finale seniorskiego US Open i jest groźną przeciwniczką.

Mecz Świątek-Fernandez zostanie rozegrany we wtorek podczas sesji porannej polskiego czasu. Ta rozpoczyna się już o godzinie 7:00. Występy tenisistek w Dubaju można oglądać na żywo na antenie Canal + Sport. Stacja ma prawa do transmisji turniejów z cyklu WTA tour.

Ranking WTA tour (notowanie z 20 lutego 2023)