Ujawniono kulisy podróży Bidena do Ukrainy. Zasłonięte rolety i zarekwirowane telefony

Katarzyna Rochowicz

W podróży do Ukrainy prezydentowi Joe Bidenowi miało towarzyszyć tylko dwóch dziennikarzy. Dopiero po bezpiecznym powrocie przywódcy USA do Polski, ujawnili kulisy swojej podróży do Kijowa.