Biden spotka się nie tylko z Tuskiem. Do spotkania dołączy też...Trzaskowski

Media donoszą, że prezydent USA Joe Biden jeszcze we wtorek spotka się z liderem opozycji demokratycznej Donaldem Tuskiem. Redakcja naTemat.pl dowiedziała się nieoficjalnie, że w spotkaniu będzie uczestniczył także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Fot. Polska Press/East News

"Nieoficjalnie: w spotkaniu z Joe Bidenem oprócz Donalda Tuska uczestniczył będzie Rafał Trzaskowski" – dowiedziała się dziennikarka naTemat.pl Anna Dryjańska. Wcześniej portal WP informował, że prezydent USA spotka się z Donaldem Tuskiem. Trzaskowski i Tusk byli obecnie na wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Media: Biden spotka z Tuskiem i Trzaskowskim

"WP nieoficjalnie: Planowane jest spotkanie Joe Biden-Donald Tusk podczas wizyty Bidena w Polsce" – przekazał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Do spotkania ma dojść jeszcze we wtorek.

Po południu w Arkadach Kubickiego swoje przemówienie wygłosił Joe Biden. Przed nim głos zabrał Andrzej Duda. Jak mówił, cieszy się z wizyty Joe Bidena w Warszawie. Jak wskazał, prezydent USA przybył do nas z pogrążonego w mroku Kijowa. – Spotkamy się w wyjątkowym miejscu w Warszawie, pod Zamkiem Królewskim, który jest symbolem świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie uchwalono pierwszą na świecie, a drugą po amerykańskiej konstytucję – mówił na początku zebranym Duda.

Pojawił się też wątek wojny w Ukrainie. – Patrzymy dziś na płonącą Ukrainę, widzimy zabitych ludzi i zniszczone miasta. Coś, co miało się nie powtórzyć, jest udziałem naszych sąsiadów. Nie ma na to zgody wolnego świata – wskazał. Wyraził też nadzieję na zwycięstwo Ukrainy. I dodał: "Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w 72 godziny. Dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy Ukraina nie upadła do dzisiaj".

Biden: Stany Zjednoczone są zobowiązane, aby podtrzymywać i popierać NATO

Po nim główne przemówienie wygłosił amerykański przywódca. – Stany Zjednoczone są zobowiązane, aby podtrzymywać i popierać NATO. Niech Putin wie, że atak na jeden z krajów NATO, to atak na nas wszystkich. Będziemy bronić każdego metra naszej ziemi! – grzmiał z mównicy Biden.

I dodał: "Spójrzcie na siebie nawzajem, spójrzcie, co zrobiliście do tej pory, wasza hojność, wasza gotowość do otwarcia waszych serc, domów, to jest niezwykłe. Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek naród".

– Jesteśmy w kluczowym momencie. Decyzje, które podejmiemy w najbliższych pięciu latach, będą decydować o przyszłości na kolejne dziesiątki lat. Dotyczy to Ameryki, ale także wolnych narodów świata – zadeklarował także prezydent USA.

Podkreślił również, że Putin mylił się, naród ukraiński jest mocny. – Państwa demokratyczne są silne. Putin myślał, że NATO się podzieli i rozpadnie. A NATO jest silniejsze jak nigdy – stwierdził Biden.