To już rok od narodzin Vincenta. Opozda wstawiła urocze nagranie

Właśnie mija rok od narodzin Vincenta Królikowskiego. Choć chłopiec i jego mama przeżyli w tym czasie wiele trudnych chwil, to były też te radosne i właśnie jedną z takich podzieliła się Joanna Opozda w najnowszym poście. Aktorka pokazała też, jak świętuje urodziny syna.

Vincent Królikowski skończył roczek. Fot. Instagram/@asiaopozda

Vincent Królikowski ma już roczek

Z tej okazji Joanna Opozda napompowała już balony i zamówiła tort. W relacji na Instagramie możemy zobaczyć przygotowania do imprezy urodzinowej

Aktorka wrzuciła też wideo, na którym Vini zaczyna chodzić

Joanna Opozda długo ukrywała, że jest w ciąży. Wyjawiła to dopiero fanom we wrześniu 2021 roku. Niedługo później pojawiła się na jednej z branżowych imprez. Można było ją już zobaczyć ze sporym ciążowym brzuszkiem.

Vincent Królikowski urodził się dokładnie 22 lutego 2022 r. "Tak wiele razy wyobrażałam sobie nasze pierwsze spotkanie. Dziś, w końcu mogę Cię przytulić (...) Przez te wszystkie miesiące dłużyło mi się w łóżku, które stało się moim więzieniem. Choroba, cierpienie, płacz, hormony i niewyobrażalny stres. Ciągłe poczucie zagrożenia i strachu. Było nam cholernie trudno. I Ty niestety wiesz o tym najlepiej mój synu. Przetrwaliśmy" - zwierzyła się przy pierwszym wspólnym zdjęciu z synem.

"Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy. Że daliśmy radę, że Ty dałeś radę. Mój mały, dzielny Vin. (...) Jesteś moja iskierką i nadzieją. Myślę, że będziesz bardzo wesołym, mądrym i wrażliwym chłopcem" - pisała wówczas Opozda.

Roczek Vincenta Królikowskiego

W pierwsze urodziny Vincenta przyznała, że taki właśnie jest: wesoły, mądry i wrażliwy. Aktorka sama wychowuje dziecko. Z Antkiem Królikowskim rozstała się niedługo przed porodem.

Opozda jest dziś szczęśliwą mamą i relacjonuje w sieci postępy w rozwoju Viniego. W nowym poście na Instagramie pokazała, jak chłopiec stawia jedne ze swoich pierwszych kroków. "Dzisiaj mojej mamie udało się złapać jeden z tych cudownych momentów" - dodała w opisie.

Pod publikacją nie brakuje komentarzy od fanów. "Teraz się dopiero zacznie poznawanie świata"; "Jeden z piękniejszych momentów w życiu matki"; "Szok, kiedy on tak wyrósł" - czytamy.

Joanna Opozda na InsaStory z kolei pokazała, jak wyglądają przygotowania do imprezy urodzinowej dla małego Vincenta. Okazuje się, że mieszkanie zostało już ustrojone balonami i girlandami. Dojechał też okazały tort.

Joanna Opozda z synkiem przeszła przez trudne chwile

Przypomnijmy, że pierwsze tygodnie życia Vincenta Królikowskiego nie należały do łatwych. Chłopiec zachorował i Opozda musiała się z nim udać do szpitala. "U mojego miesięcznego synka zdiagnozowano poważną infekcję, rano miał straszną gorączkę i najbliższy czas spędzimy w szpitalu na oddziale patologii noworodka" – relacjonowała. Malec dostawał antybiotyk. Na początku kwietnia jego stan się poprawił i wrócił z mamą do domu.

Aktorka szybko po porodzie wróciła do zawodowych obowiązków. Przyznała, że miały na to wpływ jej perypetie w życiu prywatnym. – Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę – mówiła w rozmowie z magazynem "Party".

Niedługo później wynikła medialna burza wokół planowanych chrzcin Vincenta. Opozda odwołała je po tym, jak Królikowski miał zaprosić na uroczystość jej ojca, z którym nie żyje w dobrych relacjach.

Aktorka wówczas nie wytrzymała i opowiedziała o zdradzie Królikowskiego. Wspomniała, że nie płaci alimentów i nie interesuje się dzieckiem. Choć gwiazdor wszystkiego się wypierał, to z dokumentów komornika wynika, że zalega on ze spłatą części alimentów.

Opozda w niejednym wywiadzie wspomniała, że w wychowywaniu synka pomaga jej mama. To ona zajmuje się Vincentem, gdy aktorka pracuje.