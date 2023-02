Stachursky dał czadu w... reklamie sosów "Kiedy trasa koncertowa?"

"Więcej warzyw jeeeedz!" – kojarzysz tę melodię z telewizji? Marka Łowicz zaskoczyła, angażując Stachursky'ego i grupę popularnych tiktokerów do stworzenia pełnej wersji piosenki i teledysku. Efekt? Fani oniemieli. Reklama ma szansę przebić odsłony spotu pasty do zębów, w którym pląsał Krzysztof Ibisz?

Jacek Stachursky oraz grupa popularnych w sieci tiktokerów postanowiła utworzyć boys band

Wzięli udział w reklamie sosów warzywnych. Zatańczyli i zaśpiewali do przearanżowanego hitu zespołu Backstreet Boys "Everybody"

Co na to fani? Większość jest pod wrażeniem

W 2020 roku Jacek Stachursky w rozmowie z Plejadą zapewnił, że zmierza do tego, aby przejść na "Słoneczną Stronę Mocy". Wtedy też zorganizował transmisję live w mediach społecznościowych, gdzie mówił o "odżywaniu się energią słoneczną".

– Powinienem powiedzieć, że żywię się energią słoneczną. Każda istota korzysta z energii słonecznej. Oczywiście to żart, że się nią żywię, bo tak nie jest. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystuję energię słoneczną w każdym obszarze życia i wam też to zalecam – przyznał.

Wówczas podjął także temat dotyczący miejsca ludzkości we wszechświecie. – Istnieje siła wyższa i liczymy się z nią. Mam nadzieję, że wiecie, że na rubieżach zewnętrznych naszej planety są jeszcze inne światy. Miejmy przynajmniej tę świadomość, że nie jesteśmy jedyni – przekonywał.

Stachursky z przerwami od lat działa na polskiej scenie muzycznej. W 2002 roku nagrał tytułową piosenkę do kultowego serialu Polsatu "Samo życie". W czasach największej popularności zdołał sprzedać w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD.

W 2015 roku zaskoczył zmianą stylu muzycznego. Z raczej spokojnych utworów takich jak "Jedwab"czy "Typ Niepokorny" przerzucił się na takie, które grano w klubach. Szał zrobiły takie energetyczne kawałki jak "Doskozzza" czy "To Moja Droga".

Teraz Stachursky powraca i to z przytupem. Pojawił się w najnowszej kampanii reklamowej znanej marki produktów spożywczych. Razem z muzykiem, który stanął na czele boys bandu "Łowicz Boys", w spocie pląsali znani tiktokerzy: Damian Tkaczuk, Daniel Borzewski, Kamil Kossakowski i Mateusz "Bulsjarz" Jarząbek.

"Posłuchaliśmy Waszych próśb! Łowicz Boys przedstawia pełną wersję 'Więcej warzyw jedz!'. Odkręć słoik i powiedz jeeeeeee! Daj porwać się do tańca! Odkryj więcej sposobów na więcej warzyw i pyszne, łatwe gotowanie z sosami Łowicz" – czytamy w opisie barwnego teledysku.

Fanów zatkało, kiedy zobaczyli Stachursky'ego, wyskakującego ze słoika. "Wow"; "Sztos"; "Mega Doskooo"; "Spełnienie marzeń, Backstreet Boys na featcie ze Stachurskym"; "Jacek Sosursky?"; "Kiedy trasa koncertowa?" – dopytywali.

Reklama sosu ze Stachurskym ma szansę zostać hitem YouTube'a. Przypomnijmy, że ostatnio Krzysztof Ibisz zrobił furorę, rapując w reklamie pasty do zębów. "Hit! Normalnie hit! Dawno się tak nie uśmiałam"; "Coś kapitalnego, utwór musi być na Spotify"; "W końcu coś na godnym poziomie w tym polskim rapie"; "Tego się nie spodziewałem! Pan Krzysio wymiata, nie mogę opanować śmiechu" – zachwycali się internauci.

Spot z coverem hitu Backstreet Boys przebije tańczącego Ibisza ze śnieżnobiałym uśmiechem? Okaże się! Poprzeczka jest postawiona wysoko, bo klip pt. "Uśmiech proszę!" odnotował dotychczas ponad 1,2 miliona odsłon.