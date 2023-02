Will Ferrel w "Stranger Things" i parodia "Breaking Bad". W spotach Super Bowl roiło się od gwiazd

Super Bowl to święto amerykańskiego sportu, ale też jedyny dzień w roku, w którym chcemy oglądać reklamy. W 2023 r. pokazano m.in. spot z Willem Ferrelem, który podróżuje przez seriale Netfliksa, a także parodię "Breaking Bad", w której bohaterowie nie produkują metamfetaminy, ale robią czipsy. To jednak nie wszystkie gwiazdy, które zagrały w reklamach na tegorocznym Super Bowl.

W reklamach na Super Bowl 2023 roiło się od gwiazd i nawiązań do znanych filmów i seriali Fot. YouTube

Super Bowl 2023, czyli finałowy mecz ligi NFL, za nami. Nie da się ukryć, że największe emocje zawsze budzą wydarzenia towarzyszące.

W tym roku w czasie przerwy wystąpiła Rihanna, pokazano pierwszy trailer "The Flash", a także specjalnie nakręcone na tę imprezę reklamy. Część już wcześniej hulała w sieci.

W tym roku za 30-sekundowy spot trzeba było zapłacić aż 7 milionów dolarów, czyli najwięcej w historii. W zeszłym roku kosztowało to 6,5 mln, a w 2012 r. 3,5 mln, czyli dwa razy taniej.

Super Bowl to największe wydarzenie sportowe w Stanach Zjednoczonych, a także gratka dla fanów popkultury. W tym roku zobaczyliśmy sporo reklam nawiązujących do filmów i seriali, a wystąpiły w nich prawdziwe gwiazdy. Jeżeli dodamy ich gaże do kosztu samej emisji spotu, to wyjdą jakieś astronomiczne sumy. To się jednak zawsze opłaca, bo mówi potem o nich cały świat.

Hollywoodzkie gwiazdy w 10. reklamach Super Bowl 2023

Większość poniższych reklam już wcześniej krążyła w sieci - zwykle w dłuższych wersjach z wiadomych względów. Zostały jednak nakręcone specjalnie na tegoroczne Super Bowl i miały oficjalną premierę w niedzielę. Spotów było o wiele więcej - tutaj skupiamy się przede wszystkim na największych nazwiskach.

1. Will Ferrel jeździ autem przez światy znane z seriali Netfliksa

Will Ferrel wystąpił we wspólnej reklamie General Motors i Netfliksa, którzy niedawno ogłosili partnerstwo. Aktor trafia w niej do takich filmów i seriali jak m.in. "Armia Umarłych", "Bridgertonowie", "Squid Game" i "Stranger Things". W przypadku tego ostatniego spotyka zresztą bohaterkę z serialu - Ericę graną przez Priah Ferguson. Rzecz jasna w tym świecie nie było jeszcze elektrycznych samochodów, ale to tylko reklama.

2. Jesse i Heinsenberg "gotują" czipsy, którymi dealować będzie Tuco

W reklamie PopCorners przenieśliśmy się znów do kultowego kampera, gdzie Jesse (Aaron Paul) i Walther White (Bryan Cranston) stworzyli nowy smak czipsów. Dystrybuował je będzie Tuco, czyli Raymond Cruz, który również powrócił do roli. Firma musiała mu pewnie zapłacić podwójnie, bo kiedyś wyznał, że nienawidził grać tej postaci.

Fani zwrócą uwagę na niebieską paczkę - to nawiązanie do koloru mety, którą gotowali bohaterowie oryginalnego "Breaking Bad".

3. Ben Affleck dorabia w fast-fodzie, wtem pojawia się J. Lo.

Ben Affleck wystąpił za to w reklamie Dunkin' Donuts, która została nakręcona z ukrytej kamery. Większość klientów jest przypadkowych, ale w pewnym momencie do okienka podjeżdża jego żona, Jennifer Lopez. Wydaje się być najbardziej zdziwiona ze wszystkich, choć to akurat było wyreżyserowane.

Spot z pewnością miał też nawiązywać do skeczu SNL, w którym brat Bena, Casey Affleck grał problematycznego klienta lokalu tej formy.

4. Aktorki ze "Słodkich zmartwień" znowu razem w liceum

Pamiętacie komedię "Słodkie zmartwienia" ("Clueless") z 1995 roku? Jeśli tak, to ta reklama Rakuten wam się spodoba. Alicia Silverstone wróciła do ikonicznej roli Cher Horowitz, a w dłuższej wersji możemy zobaczyć też Amber, czyli Elisa Donovan.

Fani piszą w komentarzach, że gdyby powstał spin-off filmu z obiema aktorkami, to byłby murowany hit. I trudno się z tym nie zgodzić.

5. Dave Grohl dziękuje Kanadzie za... futbol

Perkusista Nirvany i lider Foo Fighters w reklamie whisky Crown Royal dziękuje Kanadzie za różne rzeczy m.in. zespoły jak Rush, aktorów jak Seth Rogen, wałek do nakładania farby, baterie i futbol. Mało osób zdaje sobie sprawę, że pierwszy udokumentowany mecz futbolu kanadyjskiego został rozegrany wcześniej niż amerykańskiego.

Cały filmik ma charakter żartobliwy i odwołuje się do niekończącego przekomarzania się między Amerykanami a ich północnymi sąsiadami.

6. Ben Stiller i Steve Martin tłumaczą, czym jest aktorstwo

"Cześć nazywam się Ben Stiller. Moją pracą jako aktora jest sprawienie, że to, co zobaczysz, wydaje się prawdziwe" – mówi gwiazdor, po czym bierze udział w serii gagów w różnych gatunkach filmowych. Pojawia się też w swoim wcieleniu z "Zoolandera", komedii z 2001 r., która ostatnio jest znów dzięki TikTokowi. Renesans przeżywa też Steve Martin, który gra w nagradzanym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", a także drugiej reklamie Pepsi z Super Bowl.

7. Sylvester Stallone spada z góry z twarzą Sylvestra Stallone

Paramount+ przygotował reklamę z postaciami ze swoich produkcji: jest w niej Dora, kapitan Pike ze "Star Treka", Beavis i Butt-Head, a także Sylvester Stallone wiszący "na krawędzi" niczym w słynnym filmie o takim tytule z 1993 roku. Zbyt rzadko widujemy go w takiej komediowej i absurdalnej odsłonie. Na koniec spotu pojawiają się też jego córki: Sophia, Scarlet i Sistine.

8. Klony Adama Drivera, bo jeden Adam Driver to za mało

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych współczesnych aktorów wystąpił w reklamie z innymi wersjami siebie. Widzimy w niej fikcyjny plan filmowy i od groma Adamów Driverów. Jeden z nich przyznaje, że nie lubi innych aktorów, więc pracując samemu ze sobą, może sam kontrolować tempo. Inny krzyczy: "strony internetowe robią strony internetowe". To sprytne nawiązania do narzędzi firmy Squarespace.

9. Natasha Lyonne ogląda mecz i promuje swój nowy serial

Natasha Lyonne to aktorka świetnie znana widzom Netfliksa - grała w "Orange is the New Black" i "Russian Doll". Teraz jest gwiazdą nowego serialu - "Poker Face" od Peacocka, którego na razie nie możemy obejrzeć (legalnie) w Polsce. Jej bohaterka potrafi zawsze ocenić, kiedy ktoś kłamie i to właśnie robi w tym spocie.

10. Bradley Cooper miał zagrać z mamą w reklamie, ale coś nie pykło

Nie wiemy, czy to prawda, ale Bradley Cooper miał wystąpić w reklamie T-Mobile wraz ze swoją mamą, Glorią, ale nic z tego nie wyszło, bo m.in. za bardzo się rozmieszali. Firma wypuściła więc filmik zza kulis - pewnie to i tak zostało wyreżyserowane, ale rezultat jest naprawdę uroczy.

Super Bowl 2023 to nie tylko sport i reklamy. W tym roku wystąpiła m.in. Rihanna

W czasie przerwy na tegorocznym Super Bowl swój pierwszy koncert od lat zagrała Rihanna. Publiczność mogła usłyszeć na żywo m.in. "Umbrella", "We found love" i "Diamonds", a także dostrzegła ciążowy brzuszek - piosenkarka spodziewa się drugiego dziecka z raperem A$APem Rockym. W zeszłym roku po raz pierwszy została mamą.

Na Super Bowl pokazywane są też premierowe zwiastuny nadchodzących filmów. Największy odzew w sieci miał z pewnością trailer "The Flash". W zwiastunie możemy zobaczyć dwóch Flashów - obu zagra Ezra Miller, a także dwóch Batmanów - w wykonaniu Bena Afflecka, a także Micheala Keatona. Dlaczego? Tego dowiecie się z naszego tekstu z krótką analizą trailera "The Flash".