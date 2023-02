W ygląda na to, że zagadka dotycząca tego, gdzie piłkarska reprezentacja Polski zagra w marcu, została rozwiązana. W specjalnej rozmowie dla Polsatu Sport prezes PZPN Cezary Kulesza praktycznie potwierdził, że będzie to PGE Narodowy. Warszawski obiekt ma być w pełni gotowy do bezpiecznego użytku.





Prezes PZPN ujawnił, na którym stadionie zagra kadra. "Wiem, że kibice się niecierpliwili"

Maciej Piasecki

