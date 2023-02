Fatalne wieści prosto z Planicy. Biało-Czerwoni bez swojego lidera na MŚ?

Bardzo kiepskie informacje napłynęły z obozu kadry skoczków, szykujących się do startu na MŚ w narciarstwie klasycznym. Kontuzji doznał Dawid Kubacki, najmocniejsza karta w talii trenera Thomasa Thurnbichlera. Wicelider PŚ narzeka na ból pleców, który może go wykluczyć z piątkowych kwalifikacji na normalnej skoczni.

Dawid Kubacki z pewnością nie tak wyobrażał sobie otwarcie MŚ 2023 w narciarstwie klasycznym. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Polska w historii MŚ w narciarstwie klasycznym zdobyła 30 krążków

Pierwszy konkurs skoczków w Planicy już w najbliższą sobotę (g. 17:00)

Dawid Kubacki jest wiceliderem klasyfikacji Pucharu Świata

– Przyjechałem tu, żeby dobrze skakać. Wiem, jakie mam możliwości i na co mnie stać. Jestem tego świadomy. Wiem też, że muszę być skoncentrowany, bo nie rozdaje się medali przed konkursami. Wiem, co mam robić i wierzę, że to zadziała. Zobaczymy, co to da na skoczni – mówił jeszcze kilkanaście godzin temu przed kamerami Eurosportu lider reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Dawid Kubacki.

Człowiek, który zalicza jeden z najlepszych sezonów w Pucharze Świata w karierze, ma jednak ogromnego pecha. W czwartek napłynęły prosto ze słoweńskiej Planicy bardzo niepokojące informacje. Kubacki miał złapać kontuzję mięśniową.

"Dawid Kubacki nie weźmie udziału w dzisiejszych treningach na skoczni w Planicy. Powodem jest ból pleców, który pojawił się wczoraj wieczorem. Na bieżąco będziemy informować o rozwoju sytuacji." – można przeczytać we wpisie Polskiego Związku Narciarskiego.

Dodatkowe szczegóły przekazał będący na miejscu dziennikarz Eurosportu Kacper Merk. Zacytował on słowa, które wypowiedział trener Biało-Czerwonych Thomas Thurnbichler. Austriak jest mocno zaniepokojony ew. stratą lidera swojej drużyny.

"Dawid nie doznał kontuzji w trakcie treningu, ale dzisiaj nie był w stanie skakać. Zrobimy mu rezonans, żeby wykluczyć poważniejszy uraz, ale jestem optymista, że zobaczymy go w Planicy. Czy jutro? Mamy deadline do 9 rano" – czytamy we wpisie Merka.

Walka z czasem trwa, bo na piątek zaplanowano kwalifikacje do konkursu na normalnej skoczni w Planicy. Jeśli Kubacki nie zdoła wyleczyć urazu, wicelidera Pucharu Świata ma zastąpić Kacper Juroszek. Polska może wystawić pięciu skoczków, więc stawkę Biało-Czerwonych uzupełniają: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

W piątkowe przedpołudnie jasne będzie, czy w kwalifikacjach do walki stanie Juroszek, czy jednak do zdrowia zdąży wrócić lider polskiej drużyny i nadzieja medalowa Polaków.

Warto dodać, że Kubacki ma na swoim koncie cztery medale MŚ. Polak zdobył złoto indywidualnie (2019) i drużynowo (2017), dołożył też dwa brązowe krążki (2013 i 2021). Dodatkowo pamiętajmy, że to właśnie on zdobył jedyny medal dla Polski (brązowy) podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Harmonogram skoczków narciarskich na MŚ w Planicy

Piątek, 24.02, g. 17:45 – Kwalifikacje, skocznia normalna (HS-102)

Sobota, 25.02, 17:00 – Konkurs indywidualny, skocznia normalna

Niedziela, 26.02, 17:00 – Konkurs drużyn mieszanych, skocznia normalna

Czwartek, 2.03, 17:30 – Kwalifikacje, skocznia duża (HS-138)

Piątek, 3.03, 17:00 – Konkurs indywidualny, skocznia duża

Sobota, 4.03, 16:30 – Konkurs drużynowy, skocznia duża

Transmisje z MŚ w narciarstwie klasycznym będą przeprowadzane na antenach TVN, Eurosportu 1, Eurosportu 2 oraz Metro TV. Dodatkowo będą dostępne online na Player.pl.