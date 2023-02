Majewska o twórczości młodych artystów. Dosadnie podsumowała teksty ich piosenek

Alicja Majewska gościła ostatnio w programie internetowym Magdy Mołek. Podczas rozmowy z dziennikarką poruszyła temat młodych artystów. Gorzko podsumowała ich twórczość.

Alicja Majewska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat młodych artystów. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Alicja Majewska u Magdy Mołek stwierdziła, że młode pokolenie za wszelką cenę chce tworzyć piosenki z własnymi tekstami

Zdaniem wokalistki, jeśli się nie ma talentu do pisania tekstów, nie powinno się tego robić. – Najważniejsze, żeby było dobre, niekoniecznie osobiste – powiedziała

Majewska o młodym pokoleniu artystów

Artystka mówiła, że woli, gdy wokaliści wyśpiewują teksty powstałe przez kogoś innego, kto ma talent, a nie swoje, które miałyby być gorsze.

– Oczywiście są ewenementy, prawda, ludzi, którzy świetnie piszą muzykę, świetnie teksty, chociaż ja wiem... Jak w pamięci bym pogrzebała, chyba bym nie znalazła takiego ewenementu natomiast, że ktoś pisze teksty i śpiewa, czy pisze muzykę i śpiewa. I to się stało takim jakby trendem i takim jakby obowiązkiem. Nie wiem, z czego to wynika. Niektórzy twierdzą, że z bardzo prozaicznego powodu, że to tantiemy i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to nie tak – mówiła.

Według Majewskiej nie wszystkim dobrze wychodzi pisanie tekstów. – Sama słyszę w rozmowach, wywiadach właśnie z tymi wykonawcami młodszego pokolenia, jak rozmawiają dziennikarze, chociaż nieraz to za duże słowo, ale w każdym razie tak podnoszą wartość tej twórczości, że ona taka wartościowa, bo osobista. W takich przypadkach zawsze myślę, najważniejsze, żeby było dobre, niekoniecznie osobiste – dodała.

– Osobiste w takim sensie, że utożsamiam się z przesłaniem danego utworu, ale niekoniecznie w takim sensie pisze o swoich przeżyciach. Mogę i o swoich przeżyciach tylko w parze z tym powinien iść talent literacki. Tak sobie myślę, że mnie to nie imponuje, że ktoś sobie coś tam naskrobał – podsumowała.

Przypomnijmy, że Alicja Majewska od ponad 45 lat występuje na polskiej scenie muzycznej. Ma na swoim koncie współprace m.in. z Wojciechem Młynarskim i Włodzimierzem Korczem. Jej utwory, takie jak: "Odkryjemy miłość nieznaną", "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Marsz samotnych kobiet" czy "Wielki targ" zna wiele Polek i Polaków.

Artystka od 2019 roku występuje w roli jurorki w "The Voice Senior". Mimo że ma 74 lata to zaskakuje wielu swoją energią i ciągłą aktywnością zawodową. W ubiegłym roku wokalistka obchodziła 45-lecie współpracy artystycznej z Włodzimierzem Korczem, dając wyjątkowy koncert na festiwalu w Opolu. Majewska została też odznaczona medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" za wkład w rozwój polskiej kultury.