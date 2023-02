Aleksandra Janczara nie żyje. Była bokserka miała zaledwie 26 lat

Nie żyje była bokserka Aleksandra Janczara. Zawodniczka BKS Radomiak Radom osierociła rocznego syna. Miała zalewie 26 lat. Do publicznej wiadomości nie podano przyczyny jej śmierci.

Nie żyje była bokserka Aleksandra Janczara. Fot. BKS Radomiak/Facebook

Smutna informacja napłynęła z radomskiego klubu BKS Radomiak Radom

Zmarła ich była zawodniczka Aleksandra Janczara. Nie miała nawet 30 lat

Kobieta osierociła malutkie dziecko. Jej synek ma tylko rok

"Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że nie żyje nasza była zawodniczka Aleksandra Janczara. Olę zapamiętamy jako zawsze uśmiechniętą i pogodną osobę" - pożegnał ją jej klub BKS Radomiak Radom. Kobieta miała jedynie 26 lat i malutkie dziecko. Jak przekazano, pogrzeb odbędzie się w sobotę 25 lutego o godzinie 12.30 w kościele w Potworowie. Nie podano przyczyny jej śmierci.

Pod wpisem klubu na Facebooku są liczne kondolencje dla rodziny. "Wyrazy głębokiego współczucia dla bliskich i rodziny. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światło wiekuiste niechaj jej świeci", "Takie młode życie, kondolencje dla rodziny", "Wyrazy współczucia" - brzmi kilka z nich.

Z kolei radomskie "Echo Dnia" przypomina, że ma koncie miała kilka tytułów, w tym Mistrzostwo Polski kadetów.

Były trener: Janczary: Ona nigdy się nie poddawała

– Ona nigdy się nie poddawała. Walczyła, nawet gdy pojedynek w ringu wydawałby się dla niej przegrany. Trenerze, ja jestem nieustępliwa dziewczyna, na papryce chowana – mówiła nieraz z uśmiechem. I zwyciężała – mówił gazecie Sławomir Żeromiński, trener boksu w Bokserskim Klubie Sportowym Radomiak Radom.

Chodzi o to, że w Potworowie, gdzie mieszkała kobita, od ponad 30 lat uprawia się paprykę w tunelach. Trener boksu podzielił się też z dziennikiem innym wspomnieniem o Aleksandrze.

– Wtedy do boksu garnęło się w Radomiu chyba więcej dziewcząt niż chłopaków. Ola też była w tej grupie chętnych do sportowej rywalizacji. Zgłosiła się do klubu razem z innymi dziewczynami. Gdy do nas trafiła, wówczas chodziła jeszcze do liceum w Radomiu, a mieszkała w internacie, bo jej rodzinny dom jest w Potworowie – opowiadał Żeromiński "Echu Dnia".