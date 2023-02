Tragiczny wypadek w Austrii. 43-letni Polak potrącony przez kilka pojazdów

Na autostradzie w okolicy miejscowości Strass w Austrii potrącono 43-letniego obywatela Polski. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, jednak zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

W wyniku wypadku drogowego w Austrii zmarł 43-letni Polak. Fot. Austriacka Policja

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 25 lutego w okolicy miejscowości Strass w Austrii. Na autostradzie Pyhrn, a dokładniej na 222. kilometrze trasy doszło do makabrycznego wypadku drogowego. Potrącono 43-letniego obywatela Polski. Mężczyzna zmarł z powodu ciężkich obrażeń.

43-latek potrącony przez samochód

Jak poinformowała austriacka policja, 43-latek szedł wzdłuż autostrady w kierunku Linzu. Na ten moment dokładne szczegóły zdarzenia nie są jasne.

Wiadomo, że w okolicach godz. 5:30 rano mężczyzna został potrącony przez jednego z kierowców. Następnie został poturbowany przez inne pojazdy, które najechały na niego, gdy znajdował się już w pozycji leżącej na jezdni. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, jednak niestety nie udało się go uratować w wyniku odniesionych obrażeń. Miejscowa prokuratura zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok, co pozwoli ustalić dokładną przyczynę śmierci 43-latka.