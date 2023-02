Ośmiolatka najlepszą aktorką i polski akcent. Poznaliśmy zwycięzców festiwalu Berlinale 2023

W sobotę wieczorem rozdano nagrody 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (który oficjalnie zakończy się w niedzielę). Kto triumfował na tegorocznym Berlinale? O tym zdecydowało jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki Kristen Stewart. Nie obyło się bez zaskoczeń jak Złoty Niedźwiedź dla filmu dokumentalnego.

Sofia Otero otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki Fot. JORG CARSTENSEN/AFP/East News

Do Konkursu Głównego Berlinale 2023 wybrano 19 filmów z 19 różnych krajów. Wśród nich aż 18 miało stolicę właśnie podczas 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Trzy filmy to debiuty, a dziewięcioro twórców miało już w przeszłości szansę na Złotego Niedźwiedzia, czyli jedną z najważniejszych nagród w filmowym świecie.

O tym, kto zwycięży w Konkursie Głównym decydowało w tym roku międzynarodowe jury, którego przewodniczącą była Kristen Stewart ("Spencer", "Sils Maria", "Zbrodnie przyszłości"). W jego skład weszli również: irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyserka Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska producentka Francine Maisler, hongkoński reżyser i producent Johnnie To oraz hiszpańska reżyserka i ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia za film "Alcarràs", Carla Simon.

Tegoroczne Berlinale upłynęło pod znakiem walki o pokój, sprawiedliwość i prawa kobiet w Iranie, uczczono też pamięć ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. 16 lutego, podczas inauguracji festiwalu, przemówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński w transmisji wideo, a przywódcę zaatakowanego przez Rosję kraju zapowiedział aktor Sean Penn, który jest zaangażowany w sprawy Ukrainy.

– Kino jest w stanie pokonać mury i bariery istniejące we współczesnym świecie. Dzisiaj Rosja chce wybudować mur między Ukrainą a Europą, odgrodzić Ukrainę od jej przyszłości. To mur między wolnością a zniewoleniem, między postępem a ruinami, w które Rosjanie zamieniają nasz kraj – powiedział prezydent Ukrainy.

Festiwal otworzył film "She Came to Me", którego jedną z gwiazd była Joanna Kulig. W filmie, którego reżyserką jest Rebecca Miller, wystąpili również: Anne Hathaway Petera Dinklage i Marisa Tomei, a wszyscy aktorzy pozowali razem na ściance w Berlinie. Nieoczekiwanie burzę w Polsce wywołała kreacja Chanel, w której pojawiła się Kulig, która niestety nieco przyćmiła sukces aktorki, jakim jest premiera na berlińskim festiwalu.

Zwycięzcy Berlinale 2023. Złoty Niedźwiedź dla dokumentu " "Sur l’Adamant"

Kto triumfował na Berlinale 2023? Złoty Niedźwiedź, czyli najbardziej prestiżowa nagroda dla najlepszego filmu, powędrowała nieoczekiwanie do filmu dokumentalnego – francuskojęzycznego "Sur l’Adamant" (wyprodukowanego przez Francję i Japonię) w reżyserii francuskiego reżysera Nicolasa Philiberta. – Czy wyście powariowali? – spytał ze sceny Philibert, co wzbudziło śmiech na widowni. Film opowiada o dziennym ośrodku psychiatrycznym L'Adamant w Paryżu, który jest pływającą konstrukcją na Sekwanie.

Było też inne zaskoczenie. Za najlepszą rolę główną Srebrnym Niedźwiedziem nagrodzona została 8-letnia Sofia Otero, która zadebiutowała w filmie "20.000 especies de abejas" rolą transpłciowego dziecka. To najmłodsza laureatka tej nagrody w historii Berlinale.

Polskim akcentem była nagroda dla Hélène Louvart za zdjęcia w filmie "Disco Boy", która Polska jest koproducentem (obok Francji, Belgii i Włoch). Z kolei wcześniej Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości otrzymał z rąk Bono Steven Spielberg. Oto wszyscy zwycięzcy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Berlinale 2023: pełna lista zwycięzców:

Konkurs Główny

Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu: "Sur l’Adamant" Nicolas Philibert (Francja Japonia)

Srebrny Niedźwiedź – Nagroda Grand Prix Jury: "Roter Himmel" Christian Petzold (Niemcy)

Srebrny Niedźwiedź – Nagroda Jury: "Mal Viver" João Canijo (Portugalia/Francja)

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego reżysera: Philippe Garrel "Le grand chariot" (Francja/Szwajcaria)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę główną: Sofia Otero "20.000 especies de abejas" (Hiszpania)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę drugoplanową: Thea Ehre "Bis ans Ende der Nacht" (Niemcy)

Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz: Angela Schanelec "Music" (Niemcy, Francja, Serbia)

Srebrny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcia artystyczne: Hélène Louvart za zdjęcia w "Disco Boy" Giacoma Abbruzzese'a (Francja, Belgia, Włochy, Polska )

Sekcja Spotkania

Najlepszy film: "Here" Bas Devos (Belgia)

Nagroda za reżyserię: Tatiana Huezo "El eco" (Meksyk/Niemcy)

Nagroda Specjalna Jury: Orlando, My Political Biography" Paul B. Preciado (Francja) i "Samsara" Lois Patiño (Hiszpania)

Nagrody dla filmów dokumentalnych poza sekcją

Nagroda Główna: "El eco" Tatiana Huezo (Meksyk/Niemcy)

Wyróżnienie: Orlando, My Political Biography" Paul B. Preciado (Francja)

Berlinale Shorts (filmy krótkometrażowe)