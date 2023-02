Piotr Żyła dał się ponieść radości. Oto co zrobił po powrocie do hotelu

Po zdobyciu drugiego tytułu mistrza świata Piotr Żyła nie krył swojej radości i zdecydowanie dał temu wyraz. Po powrocie do hotelu wystrzeliły korki od szampana, a polski mistrz nie żałował swoim kolegom i koleżankom tego trunku, oblewając wszystkich po równo.

Piotr Żyła świętuje drugi tytuł mistrza świata na normalnej skoczni Fot. screen Twitter / Damian Michałowski

Gigantyczny sukces Piotra Żyły. Polak ponownie mistrzem

W sobotę na Mistrzostwach Świata w Planicy zawody w skokach narciarskich odbyły się na skoczni normalnej. Zakończyły się ogromnym sukcesem Polaków: złoty medal zdobył Piotr Żyła, który po pierwszej serii znajdował się w drugiej dziesiątce, ale w drugim skoku poszybował na 105 m, ustanawiając w ten sposób rekord skoczni.

Polak został mistrzem świata już po raz drugi z rzędu. Piotr Żyła obronił tytuł z 2021 roku z mistrzostw świata w Oberstdorfie. 36-latek poprawił w ten sposób własny rekord: jest aktualnie najstarszym mistrzem świata w historii, jeśli chodzi o rywalizację w skokach na normalnej skoczni.

Piotr Żyła świętuje zwycięstwo

Co oczywiste, gigantycznej radości Polak dał wyraz tuż po występie – ale prawdziwe świętowanie zaczęło się dopiero po tym, jak Żyła i reszta polskiej kadry wróciła do hotelu. Tam czekał już na naszą reprezentację szampan. "Grzeczne" picie z przeznaczonych do niego kieliszków nie było jednak w stanie wyrazić poziomu radości nowego-starego mistrza.

Do internetu trafiły nagrania, pokazujące jak Piotr Żyła zdecydował się świętować swój sukces: polski mistrz chwyta na nich jedną z butelek szampana, otwiera ją – po czym zaczyna... polewać trunkiem wszystkich stojących dookoła niego.

Butelka wieczna nie jest, szampan się kończy... To jednak nie jest dla Piotra Żyły powód, aby przerwać świętowanie. Na drugim filmie widzimy jeszcze bardziej entuzjastycznego Żyłę, polewającego ogromnym strumieniem szampana absolutnie wszystkich obecnych: operator kamery musiał się po prostu ratować ucieczką. Na koniec mistrz przechylił butelkę i wypił z niej resztkę trunku.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Dalsze występy Piotra Żyły

Sobotni sukces nie oznacza jednak końca rywalizacji Piotra Żyły w mistrzostwach świata w Planicy. W niedzielę o godz. 17:00 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych na normalnej skoczni, w którym weźmie udział razem z Kamilem Stochem, Nicole Konderlą i Kingą Rajdą.

Polak będzie mieć szansę na medal w zawodach rozgrywanych na dużej skoczni, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. Te konkursy będą rozgrywane w nadchodzącym tygodniu.