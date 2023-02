Oburzenie po decyzji, że Blanka jedzie na Eurowizję. "To musiał być wał TVP"

O tym, kto będzie reprezentować Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji zdecydowali widzowie w głosowaniu SMS, a także jury. Wybór padł na Blankę Stajkow i jej radiowy przebój "Solo". Po werdykcie najpierw zapadła cisza w studio, a potem publiczność zaczęła buczeć. W sieci zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów.

Blanka jedzie na Eurowizję. W sieci oburzenie i komentarze o ustawce w TVP Fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Za nami finał eliminacji "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję"

26 lutego reprezentanta Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu wyłonili jurorzy i widzowie w stosunku 50/50

Ku zaskoczeniu publiczności obecnej w studio i internautów wygrała Blanka Stajkow z piosenką "Solo", a nie Jann z utworem "Gladiator"

W internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są źli na jury i sugerują, że wynik był ustawiony

Blanka jedzie na Eurowizję. W sieci oburzenie i komentarze o ustawce w TVP

W niedzielę podczas koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłoniony został reprezentant Polski na Eurowizję 2023. Do Liverpoolu pojedzie Blanka, jednak ten werdykt nie spotkał się z zadowoleniem sporej części widzów. Niektórzy domagają się nawet anulowania głosów. "Sorry, ale to musiał być jakiś wał TVP, bo nie wierzę, że ludzi na to głosowali po usłyszeniu jej występu"; "Ustawione jak zawsze" – zareagowali w sieci.

"Przykro. Specjalnie dali Jannowi mało punktów, bo czuli, że wygryzie Blankę"; "Jestem rozwścieczony"; "Prima aprilis dopiero w kwietniu"; "Tak, dziękuj jury, bo inaczej byś nie przeszła"; "Blanka, dobrze, że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki"; "Boże, widzisz to, a nie grzmisz" – pisano.

Internauci mieli wielkie nadzieje na to, że 23-letni Jan Rozmanowski, czyli Jann pojedzie do Liverpoolu, bo był faworytem.

"Ach, czyli kolejny rok, gdy nie pokażemy nic szczególnego. Szkoda trochę, bo wyjątkowo mieliśmy szansę wysłać coś wyjątkowego"; "Podziękujmy jury, to dzięki nim. Widzowie głosowali ja bank na Janna, ale ponieważ umieścili ją na 1 miejscu to takie są skutki. Brawo jury po raz kolejny" – grzmią ludzie.

Tak przedstawia się tabela z wynikami. Warto nadmienić, że prowadzący koncertu nie podali głosów widzów w procentach. Wskazali tylko na miejsce, stąd wątpliwości widzów.

Natasza – Lift U Up (głosy jury: 6/ głosy widzów: miejsce 7)

Kuba Szmajkowski – You Do Me (głosy jury: 3/ głosy widzów: miejsce 8)

Ahlena – Booty (głosy jury: 1/ głosy widzów: miejsce 10)

Dominik Dudek – Be Good (głosy jury: 10/ głosy widzów: miejsce 3)

Alicja Szemplińska – New Home (głosy jury: 5/ głosy widzów: miejsce 6)

Felivers – Never Back Down (głosy jury: 8/ głosy widzów: miejsce 4)

Maja Hyży – Never Hide (głosy jury: 2/ głosy widzów: miejsce 9)

Jann – Gladiator (głosy jury: 7/ głosy widzów: miejsce 2)

Blanka – Solo (głosy jury: 12/ głosy widzów: miejsce 1)

YAN – Champion (głosy jury: 4/ głosy widzów: miejsce 5)

Warto nadmienić, że od razu po ogłoszeniu tego, że Blanka Stajkow będzie reprezentować nasz kraj, spadliśmy z 3 na 11 miejsce u bukmacherów w całej Eurowizji (to na razie wstępne notowania, bo nie ma wszystkich piosenek).

Przypomnijmy, że taneczne "Solo" Blanki to przebój w polskich rozgłośniach radiowych, co przełożyło się na sukces wokalistki w preselekcjach. 22-letnia Blanka, czyli Blanka Sajkow, ma polsko-bułgarskie korzenie i przez pewien czas mieszkała w USA.

Brała też udział w 10. edycji "Top Model", ale bez większego powodzenia. Ma na koncie również singiel "Better" oraz występ w teledysku "Pijemy za lepszy czas" Smolastego, który swego czasu był jej partnerem. Blanka miała okazję śpiewać "Solo" podczas ostatniego Sylwestra Marzeń w TVP.