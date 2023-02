Jann może reprezentować Polskę na Eurowizji. "Debiut" zaliczył w... "Nasz nowy dom"

Telewizja Polska przedstawia finalistów polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. Wśród dziesiątki kandydatów jest Jan Rozmanowski, który występuje pod pseudonimem Jann. Mówi się, że to on ma największe szanse dać show w Liverpoolu. Okazuje się, że 23-latek swój telewizyjny debiut zaliczył w programie "Nasz nowy dom".

Telewizja Polska ogłosiła, kto wystąpi 26 lutego na koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję"

To właśnie wtedy jurorzy i telewidzowie podejmą decyzję, który artysta lub formacja zostanie reprezentantem naszego kraju na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji

Spore szanse na podbicie preselekcji ma 23-letni Jan Rozmanowski, lepiej znany jako Jann

Nie wszyscy wiedzą, że młody mężczyzna pojawił się dekadę temu w polsatowskim show" Nasz nowy dom" u boku Katarzyny Dowbor

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Liverpoolu. TVP ogłosiła, kto wystąpi w koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję". Będzie to dziesiątka wykonawców wyłonionych ze zgłoszeń, które można było nadsyłać do 10 lutego. O wynikach preselekcji 26 lutego zdecydują jurorzy i telewidzowie. Kim są wybrani wykonawcy?

Ahlena – "Booty"

Alicja Szemplińska – "New home"

Blanka – "Solo"

Dominik Dudek – "Be good"

Felivers – "Never back down"

Jann – "Gladiator"

Kuba Szmajkowski – "You do me"

Maja Hyży – "Never hide"

Natasza – "Lift u up"

YAN – "Champion"

Na YouTube pojawiły się już teledyski z utworami finalistów preselekcji. Ogromne wrażenie na internautach zrobił autor piosenki "Gladiator", 23-letni Jan Rozmanowski, lepiej znany jako Jann. Na stronie eurowizja.org czytamy o nim: "23-letni Jann debiutował singlem 'Do you wanna come over?'. Podopieczny wytwórni FONOBO ma już na koncie debiutancki album 'POWER'. Młody muzyk swój talent rozwija od wczesnego dzieciństwa: występował już m.in. w Operze Narodowej i kształcił się w muzycznych szkołach w Wielkiej Brytanii. Jann jest obdarzony wyjątkowo rzadko spotykanym głosem, kontratenorem. Jego utwór 'Gladiator' spotkał się z olbrzymim entuzjazmem fanów Eurowizji".

Klip do utworu jest utrzymany w mrocznej stylistyce. Klimatem przypomina trochę Marylina Mansona, trochę Billie Eilish. Sekcja komentarzy faktycznie pęka w szwach od komentarzy, wychwalających sam numer, image 23-latka oraz jego muzyczny talent.

"Ta piosenka jest zdecydowanie perełką. Jedyną, z którą mamy szanse na zajęcie jakiegoś dobrego miejsca. Cała reszta nie ma nawet szans wyjść z półfinałów. Ten utwór musi wygrać preselekcje, jeśli pojedzie cokolwiek innego, to jesteśmy z góry skazani na porażkę"; "Ta piosenka zrobiłaby furorę na Eurowizji"; "Intrygujący, charyzmatyczny. Wiedziałam jak śpiewa 'Gladiatora' na żywo. Dał czadu. Świetnie się rusza" – oceniono Janna, twierdząc, że jest zdecydowanym faworytem.

Warto przypomnieć, że kiedy Jan miał 13 lat, czyli dokładnie dekadę temu pojawił się w programie "Nasz nowy dom" na Polsacie. Artysta pochodzi z wieloletniej rodziny.

Prowadząca Katarzyna Dowbor wraz z ekipą w pierwszym sezonie wpadła do domu Rozmanowskich i przeprowadziła metamorfozę. 11-osobowa rodzina chłopaka mieszkała wówczas w czteropokojowym domu.

Jan, ostatnio rozmawiając z serwisem "Jastrząb Post", został popytany o wspomnienia związane z udziałem w polsatowskim formacie. Zaznaczył, że od zawsze mógł liczyć na wsparcie bliskich.

– Wspominam to bardzo dobrze – podkreślił i dodał: "Na pewno była to dla nas bardzo fajna szansa. Co prawda, to było dawno, ale było bardzo fajnie. Ostatecznie był z tego bardzo pozytywny impakt".