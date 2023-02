Adele ma problemy ze zdrowiem. Dolegliwości doskwierają jej od dłuższego czasu

Adele stała się ikoną muzyki pop. Od wielu lat odnosi sukcesy na polu zawodowym, jednak ze zdrowiem wokalistki nie jest najlepiej. Podczas ostatniego występu w Caesars Palace Colosseum w Las Vegas postanowiła opowiedzieć światu, z czym aktualnie się zmaga. Jak sama przyznała, bóle doskwierają jej każdego dnia. Pomimo tego wciąż udaje się jej koncertować.

Adele opowiedziała o problemach ze zdrowiem. Bóle doskwierają jej od lat Fot. Chris Pizzello/Invision/East News

Adele od kilku miesięcy przebywa w Las Vegas, gdzie koncertuje ze swoją ekipą

Podczas występu w Caesars Palace Colosseum w Las Vegas fani dowiedzieli się o problemach zdrowotnych artystki

Wokalistka odważyła się na szczere wyznanie dotyczące jej stanu zdrowia. Jak się okazało od lat zmaga się z poważnymi dolegliwościami kręgosłupa

Z czym zmaga się Adele? Bóle towarzyszą jej każdego dnia

Adele już jakiś czas temu wyznała w wywiadzie dla magazynu "The Face", że cierpi na rwę kulszową. To popularne schorzenie wśród społeczeństwa, na które cierpi od 13 do 40 procent populacji. Wokalistka wielokrotnie opowiadała o bólach kręgosłupa, które towarzyszą jej od lat.

Po wielu badaniach lekarze zdiagnozowali u niej dwie przepukliny dysków. Pierwsza została zdiagnozowana bardzo wcześnie, kiedy Adele była zaledwie nastolatką. Druga przepuklina została wykryta dwa lata temu. W trakcie jednego z koncertów w Caesars Palace Colosseum w Las Vegas artystka przyznała, że rwa kulszowa daje się jej we znaki szczególnie podczas stresujących momentów oraz przy zaniedbywaniu prawidłowej postawy.

Czy ktoś jeszcze w moim wieku zaczyna mieć chore kolana? (...) Mam naprawdę paskudną rwę kulszową w lewej nodze, a mojego dysku L5 już tam k**wa nie ma. Jest zużyty..

Piosenkarka stara się walczyć z dolegliwościami poprzez rehabilitację i wzmacnianie mięśni brzucha. Przypomnijmy, że jeszcze niespełna kilka lat temu Adele zmagała się z nadwagą, która nie pomagała przy problemach z kręgosłupem. Dzięki diecie sirtuinowej udało jej się zrzucić ponad 40 kg.

Metamorfoza z pewnością odciążyła mocno schorowany kręgosłup i złagodziła jej dolegliwości. Chociaż bóle kręgosłupa są nieodłączną częścią jej życia, wokalistka nie zwalnia tempa i wciąż jest aktywna zawodowo, nieustannie koncertując.

Adele i Ed Sheeran odrzucili propozycję Karola III

Już niebawem, w pierwszy weekend maja odbędą się uroczystości koronacyjne króla Karola III. Niedawno Pałac Buckingham podał szczegóły koronacji. W niedzielę 7 maja odbędzie się koncert koronacyjny na Zamku Windsor. Na scenie pojawią się słynni artyści oraz światowej klasy tancerze.

Jak się okazało, brytyjski monarcha bardzo chciał, by podczas koncertu zaśpiewali w szczególności Adele i Ed Sheeran, którzy są ikonami brytyjskiej pop kultury. Niestety obydwoje odrzucili zaproszenie Jego Królewskiej Wysokości.

"Zespół kontraktujący artystów skontaktował się z tymi gwiazdami, ale otrzymał odpowiedzi, że są niedostępne, co było ogromnym rozczarowaniem" – podaje pracownik uroczystości koronacyjnych w rozmowie z magazynem "OK!".

Jak się okazało, Ed Sheeran dzień wcześniej gra koncert w Teksasie, co mogłoby mu utrudnić dotarcie do Windsoru na czas. Z kolei Adele odmówiła bez podania większego wytłumaczenia. Do tej pory wokalistka nie ogłosiła jeszcze żadnych koncertów po 25 marca.