Fala krytyki po występie Urbańskiej. Nie pozostawili na niej suchej nitki

W niedzielny wieczór (26 lutego) odbyły się krajowe eliminacje do tegorocznego 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Dziesiątka artystów stanęła w pojedynku o reprezentowanie naszego kraju. Wielu widzów nie kryje rozczarowania werdyktem, jak również poszczególnymi performansami. W ogniu krytyki stanęła Natasza Urbańska, której występ nie przypadł do gustu internautom.

Natasza Urbańska w fali krytyki po eliminacjach TVP do Eurowizji Fot. Piotr Molecki/East News

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu

W niedzielę 26 lutego podczas koncertu, emitowanego przez TVP dziesięcioro kandydatów podjęło walkę o tytuł reprezentanta Polski

Widzowie nie kryją rozczarowania werdyktem. W ogniu krytyki stanęła również Natasza Urbańska i jej "Lift You Up"

W niedzielę (26 lutego) odbył się koncert "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję" na antenie Telewizji Polskiej. W trakcie wydarzenia podjęto decyzję, który artysta będzie miał zaszczyt reprezentować nasz kraj w tegorocznym 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu.

O wynikach zdecydowali jurorzy i widzowie w stosunku 50/50. W jury zasiedli: wokalistka Edyta Górniak, tancerz i choreograf Agustin Egurrola, radiowiec Marcin Kusy oraz dziennikarz Marek Sierocki. Obecna w studiu była także obecna dyrektor programowa TVP, Aneta Woźniak.

Natasza Urbańska w fali krytyki po eliminacjach TVP do Eurowizji

Chwilę po ogłoszeniu werdyktu w sieci wybuchła prawdziwa burza. Niektórzy fani eurowizyjnego konkursu są oburzeni werdyktem i finałową klasyfikacją, jak również poziomem poszczególnych występów w trakcie tegorocznych preselekcji.

Jednym z występów, który wzbudził najwięcej emocji było show Nataszy Urbańskiej. Artystka zaprezentowała się na scenie jako pierwsza wraz ze swoją piosenką "Lift You Up". Wystąpiła w dość oryginalnej stylizacji i znakomitej oprawie tancerzy oraz efektów wizualnych. Pomimo tego cały anturaż nie odciągnął uwagi widzów od niedociągnięć wykonawczych artystki.

To oczywiście spowodowało falę nienawistnych komentarzy w sieci. "Natasza świetnie się rusza, ale jak mówi 'aaa', to trochę źle to brzmi" – ocenił jeden z fanów. "Tylko choreografia jest ok"; "Jezu, 'up' i 'nanana' będzie mi się śniło po nocach" – wyznają załamani fani. "Czy tylko ja nie rozumiem, co ona w ogóle śpiewa?"; "Kobieto, zejdź ze sceny, błagam" – czytamy na Twitterze opinie internautów, którzy nie pozostawili na artystce suchej nitki.

"Biedna ta Natasza – stara się, gdzie się tylko da oknami, drzwiami i zawsze tragedia. Cringe" – podkreślił dobitnie jeden z użytkowników. Faktem jest, że to już trzecia nieudana próba dostania się do międzynarodowego konkursu, o którym, jak wielokrotnie wspominała, marzy od dziecka.

Blanka jedzie na Eurowizję!

Po odczytaniu wyników głosowania komisji prowadzący przedstawili punktację na podstawie ważnych głosów SMS. Zwycięzcą został zdobywca największej sumy punktów, czyli autorka piosenki "Solo", Blanka Stajkow.

Piosenka jest przebojem w polskich rozgłośniach radiowych, co przełożyło się na sukces wokalistki w preselekcjach. 22-letnia Blanka ma polsko-bułgarskie korzenie i przez pewien czas mieszkała w USA.