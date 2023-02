Przyłębska o wniosku Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego. "Wszczęto postępowanie"

Julia Przyłębska stwierdziła w wywiadzie dla radiowej Trójki, że zostało wszczęte postępowanie ws. ustawy o SN i wkrótce ma odbyć się rozprawa. Jak oceniła prezes TK, nie jest jednak w stanie określić dokładnej daty.

Julia Przyłębska o wniosku Dudy ws. Sądu Najwyższego. Fot. Jacek Dominski/Reporter

W pierwszej połowie lutego Andrzej Duda nie podpisał ustawy o SN

Skierował ją do TK Julii Przyłębskiej w trybie prewencyjnym

Prezes odparła, że wszczęto już postępowanie w tej sprawie

– Zwracam się z apelem do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się tą ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków – mówił Duda w orędziu, gdy ogłaszał swoją decyzję.

Przyłębska: będziemy się starali o sprawne załatwienie sprawy

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała w poniedziałek w rozmowie dla radiowej Trójki, że w kwestii wniosku prezydenta w sprawie ustawy o SN zostało już wszczęte postępowanie. Wkrótce ma odbyć się rozprawa.

– Nadany został bieg, nadana sygnatura. Jutro uczestnicy postępowania otrzymają odpisy wniosku. Jest to sprawa, którą należy rozpatrywać w pełnym składzie, więc będzie wkrótce rozprawa – przekazała Przyłębska. Zapytana o termin, odpowiedziała, że nie jest w stanie go określić.

– Będziemy starali się, by ta sprawa była rzeczywiście załatwiana sprawnie. Na pewno nie będą to lata, tak jak opowiada opozycja – odparła.

Przyłębska o wewnętrznych konfliktach w TK

Prezes TK podkreśliła także, że trybunał funkcjonuje poprawnie. – Już w tym roku TK wydał 30 orzeczeń, a mamy dopiero 27 lutego – stwierdziła.

Julia Przyłębska została zapytana także o kwestię wewnętrznych sporów w TK. – To jest nieprawdziwy, błędny obraz. Sporów merytorycznych nie można traktować jako kłótni – odparła.

Prezes zdementowała także informacje o jej rzekomym przejściu w stan spoczynku. Jak stwierdziła "to jest jedna z kolejnych narracji mediów". – Absolutnie o tym nie myślę – podsumowała.

Duda ostro o TK Przyłębskiej. "Niech się odkłóci i weźmie do roboty"

Przypomnijmy o ostrych słowach prezydenta, które padły niedawno na temat Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podczas wywiadu dla TVN24 został zapytany o jego decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o SN. Prezydent postanowił dosadnie skomentować działania TK Julii Przyłębskiej.

Prezydent wspomniał o wewnętrznym konflikcie, jaki występuje pomiędzy sędziami. – Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty – zajmie się tym, co do niego należy – powiedział Andrzej Duda.

Zaskakujący ruch Dudy. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym

Przypomnijmy, we wtorek 21 lutego prezydent Duda skierował wniosek do TK w sprawie noweli ustawy o SN. Uchwalona niedawno nowela miała wypełnić "kamień milowy", dzięki któremu do Polski mają w końcu trafić pieniądze z KPO.

Wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki jednak nie orzeknie w jej sprawie: i to w pełnym składzie (11 na 15 sędziów), ustawa nie będzie mogła zostać przyjęta, a więc niemożliwe są kolejne ruchy ze strony Unii Europejskiej, które zbliżą Polskę do wypłaty pieniędzy z KPO.