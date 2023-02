Niesamowita nagroda dla polskiego piłkarza! Został autorem najpiękniejszej bramki roku FIFA [FILM]

Wspaniałe wieści napłynęły z gali FIFA The Best w Paryżu. Polak zdobył nagrodę im. Ferenca Puskasa jako autor najpiękniejszej bramki. Chodzi o Marcina Oleksego z ampfutbolowej reprezentacji Polski i jego wspaniały gol, który z pewnością nie zostanie długo zapomniany przez polskich kibiców.

Marcin Oleksy z ampfutbolowej reprezentacji Polski został laureatem nagrody FIFA Puskas Award dla najpiękniejszej bramki roku. Fot. fifa.com

Marcin Oleksy znalazł się najpierw w gronie nominowanych 11 piłkarek i piłkarzy. Wśród tych, którzy mieli szansę na końcowe zwycięstwo w kategorii najpiękniejsza bramka roku byli Kylian Mbappe, Theo Hernandez czy Mario Balotelli.

Czytaj także: Gol Polaka wyróżniony przez FIFA. Zobacz trafienie ampfutbolisty stawianego obok Mbappé W kolejnym etapie pozostała już tylko trójka, z której miał zostać wyłoniony zwycięzca. Trafienie Marcina Oleksego pochodzi z meczu Warta Poznań - Stal Rzeszów w ramach rozgrywek rodzimej PZU Amp Futbol Ekstraklasa. Efektowne nożyce wprawiły w zachwyt komentatorów. Zobacz wspaniałego gola Marcina Oleksego.

Marcin Oleksy to pierwszy Polak nominowany do nagrody FIFA Puskas Award. Jednocześnie Polak jest pierwszym graczem ampfutbolu, który został wyróżniony nominacją do nagrody Puskasa.

Poza Polakiem w czołowej trójce znaleźli się jeszcze Richarlison i Dimitri Payet. Brazylijczyk Richarlison swojego gola zdobył na mundialu w Katarze w meczu z Serbią.

Z kolei Payet trafił w meczu swojego Olympique Marsylia przeciwko PAOK-owi Saloniki w ćwierćfinale Ligi Konferencji UEFA.