Gol Polaka wyróżniony przez FIFA. Zobacz trafienie ampfutbolisty stawianego obok Mbappé

Maciej Piasecki

Po raz pierwszy w historii Polak został nominowany do nagrody FIFA Puskas Award. Wyróżnienie przyznawane strzelcowi bądź strzelczyni najładniejszego gola roku może trafić do Marcina Oleksego. Amfutbolista Warty Poznań trafił do świetnego grona razem z m.in. Kylianem Mbappé czy Mario Balotellim.

Marcin Oleksy znalazł się w gronie najlepszych z najlepszych. FIFA wyróżniła ampfutbolistę i jego pięknego gola. Fot. Facebook/Warta Poznań Amp Futbol Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gala "The Best" organizowana przez FIFA odbędzie się 27 lutego 2023

W Zurychu będą obecni najlepsze piłkarki oraz najlepsi piłkarze świata

Rok temu w kategorii najlepszego piłkarza zwyciężył Robert Lewandowski

To informacja, która zaskoczyła praktycznie wszystkich, na czele z samym adresatem. Marcin Oleksy został jednym z nominowanych do nagrody FIFA Puskas Award. Polski ampfutbolista znalazł się w zaszczytnym gronie, a zadecydował o tym przepiękny gol zdobyty przez zawodnika Warty Poznań. "POLAK Z NOMINACJĄ FIFA Football Awards. Niemożliwe nie istnieje. Ampfutbolowy gol Marcina Oleksego został nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody piłkarskiego świata FIFA PUSKÁS AWARD. Mbappé, Balotelli, Richarlison i... Marcin Oleksy" – napisano w mediach społecznościowych za pośrednictwem strony Amp Futbol Polska. Głosowanie kibiców zadecyduje o podium Nominowanych jest łącznie aż jedenaście goli. Wśród nich nie brakuje np. trafienia autorstwa Kyliana Mbappé prosto z finału mundialu w Katarze. Przypomnijmy, że Francuz zaliczył trzy gole w najważniejszym meczu czterolecia, ale ostatecznie to Argentyna sięgnęła po triumf. Wszystkie gole można zobaczyć na oficjalnej stronie FIFA, gdzie rozpoczęło się również głosowanie. To kibice zadecydują, jak będzie wyglądać finałowa trójka. Ostatecznego zwycięzcę wyłoni już specjalnie wydelegowana przez FIFA komisja. – Jestem dumny z tego wyjątkowego wyróżnienia i dziękuję mojej drużynie i całemu środowisku, bez których nie byłoby tej przygody! Zapraszam kibiców do głosowania, o ile oczywiście moja bramka przypadnie im do gustu. Byłoby świetnie móc osobiście reprezentować ampfutbol na gali FIFA – przyznał w rozmowie z TVP Sport Oleksy. Obok Polaka czy wspomnianego Mbappé w gronie nominowanych trafień są gole autorstwa m.in. Richarlisona (także z MŚ 2022) czy Mario Balotellego. Lewandowski raczej nie wygra Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku najlepszym piłkarzem został Robert Lewandowski. FIFA wyróżniła Polaka, trochę na pocieszenie po przegranej "Lewego" w wyścigu po Złotą Piłkę, wręczaną w plebiscycie "France Football". Trudno jednak przewidywać, żeby statuetka za rok 2022 trafiła w ręce RL9. Decydujący w tym wypadku będzie turniej MŚ 2022. Warto jednak odnotować, że "Lewy" znalazł się wśród nominowanych. Najlepszym szkoleniowcem na ostatniej gali wybrano za to Thomasa Tuchela. W przypadku Niemca paradoks jest jeszcze większy, bo obecnie jest on... bezrobotny. Tuchel został sensacyjnie zwolniony z Chelsea Londyn. W 2021 roku niemiecki trener sięgnął z londyńskim klubem po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Ciekawie było również w zestawieniu najlepszej jedenastki za rok 2021. Skład tworzyli wówczas: Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Ruben Dias, Leonardo Bonucci; Jorginho, NGolo Kanté, Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo; Erling Haaland; Robert Lewandowski i Lionel Messi. Plebiscyt FIFA funkcjonuje od 2016 roku, po rozłączeniu ze Złotą Piłką. Dotychczas triumfowali w nim: Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi oraz dwukrotnie RL9.

