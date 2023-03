Lubisz prażone orzeszki? Do tego sposobu na skrzydełka z kurczaka przydadzą się idealnie [PRZEPIS]

Masz już dość zwykłej panierki z bułki tartej? Takiego przepisu na skrzydełka z kurczaka jeszcze nie było. Pascal Brodnicki zdradził swój sposób z wykorzystaniem prażonych orzeszków ziemnych.

Przepis na skrzydełka. Takich jeszcze nie jadłaś. Fot. YouTube / Tuba Smaku

Doświadczony kucharz na youtubowym kanale "Tuba Smaków" przedstawił prosty przepis na skrzydełka z orzechami ziemnymi. Tak przygotowane mięso może być częścią obiadu lub po prostu przekąską na imprezę.

Przepis na skrzydełka z kurczaka w panierce z orzeszków ziemnych

Do wykonania pomysłu Pascala Brodnickiego potrzebujemy kilku składników. Dokładną ich gramaturę przedstawiamy poniżej.

skrzydełka z kurczaka

opakowanie prażonych orzeszków ziemnych (mogą być też z przyprawami)

sól / pieprz

2 jajka

do podania sos słodko-kwaśny

Nagrzej piekarnik do 200 stopni.

1. Zacznij od przygotowania mięsa. Odetnij samą końcówkę skrzydełka.

2. Następnie znajdź tzw. torebkę stawową i przetnij ją w połowie (między chrząstkami). Tę czynność powtórz przy każdym skrzydełku.

– Kolejny krok będzie po to, aby skrzydełka wyglądały jeszcze bardziej apatycznie po zrobieniu – objaśnia Pascal.

3. Odetnij sam czubek kości skrzydełka wraz z chrząstką.

4. Pomiędzy kciuk a pierwszy palec połóż początek kostki skrzydełka i zaciśnij. Od strony, w której jest mięso, napieraj tak, aby kość przechodziła pomiędzy palcami, tym samym ściągając z niej skórę. (zdjęcie poglądowe i filmik poniżej)

5. Kiedy dwie kości będą już widoczne (mniej więcej na 3/4 swojej długości) przejdź do usuwania tej mniejszej.

– Małą kostkę delikatnie przeważ do dołu, wówczas powinna pokazać się jej końców, wtedy wypchnij ją do góry i w ten sposób łatwo pozbędziesz się jej ze środka – doradza Pascal.

Końcowo skrzydełka powinny wyglądać tak:

6. Tak przygotowane mięso posyp solą i pieprzem.

7. Przejdź do "panierki". Orzeszki ziemne zblenduj aż powstanie z nich "proszek".

8. Do miski wrzuć jajka i roztrzep.

9. Każde skrzydełko zamocz w jajku i obtocz w posypce.

10. Skrzydełka piecz w piekarniku przez ok. 15 minut.

Kucharz polecił, aby skrzydełka z tego przepisu podawać jeszcze z sosem słodko-kwaśnym.

Pascal Brodnicki urodził się we Francji. To właśnie tam uczył się gotować w gastronomicznych szkołach. W 1991 roku przyjechał do Polski. Dziś jest tutaj jednym z najpopularniejszych kucharzy.

Choć bardzo dobrze mówi po polsku, to został mu charakterystyczny francuski akcent. Pascal ma na swoim koncie kilka autorskich książek kulinarnych. Swego czasu prowadził słynny program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj" na antenie TVN. Ma też za sobą przygodę w reality show "Azja Express". Od 2018 roku prezentuje swoje przepisy na youtubowym kanale "Tuba Smaku". Specjalizuje się w daniach na słono.

