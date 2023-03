Idealny koktajl na wyciszenie? Brzmi jak bajka, ale to prawda! [PRZEPIS]

Jeśli jesteś fanem szarlotki, to będzie zdrowy strzał w dziesiątkę. Dzisiaj w przepisie pyszny zimowy koktajl, owsiane jabłuszko karmelowe, które pozwoli nam zadbać o dobry sen już od pierwszego łyka. Przygotowanie go zajmie ci chwilę. Łapcie ten super łatwy przepis od Hanny Stolińskiej z kanału OdżywiOna.

Przepis na koktajl jabłkowo-owsiankowy. Idealny na wyciszenie i dobry sen Fot. YouTube.com / @odżywiONA

#Idzie nowe - nowe śniadanie, nowy koktajl, nowe zdrowsze nawyki!

Ten napój jest idealny na zimowe wieczory, ale nie tylko. Smak karmelowego jabłuszka to petarda

Koktajl sprawi, że będziesz pełna witalności! A za rogiem już wiosna!

Przepis na koktajl jabłkowo-owsiankowy. Idealny na wyciszenie i dobry sen

Jeśli należysz do osób, które uwielbiają szybkie śniadania, ale masz kłopot ze znalezieniem fajnego przepisu, który zagości w twoim menu na stałe, to świetnie się składa! Po spróbowaniu tego cuda nie wyjdziesz z podziwu, jakie to pyszne.

Taki koktajl jabłkowo-owsiankowy jest genialną alternatywą na pierwsze lub drugie śniadanie, gdyż jest bardzo sycący, treściwy i rozgrzewający. Po ciężkim treningu wleci jak złoto! Możesz wypić go także na kolację, bo jest lekkostrawny i miło otuli żołądek.

Dlaczego warto stawiać na daktyle jako zdrowy słodzik do smoothies? Są bogate w magnez, miedź, mangan i selen. Ponadto są doskonałym źródłem tryptofanu, który odpowiada za odpowiednią regulację snu. Ich spożywanie zaleca się również osobom, które są zestresowane oraz cierpią na bezsenność. Chodzi o obecność tauryny, która także koi nerwy.

Ile razy słyszałeś hasło – "nie stresuj się"? W praktyce ciężko to wykonać mając na głowie obowiązki domowe i związane z pracą. Ten koktajl naprawdę da ci "wychillować".

40 g płatków owsianych

7 g nasion chia

2 g mielonego cynamonu

jedno jabłko, ok. 120 g

2 szt. daktyli

240 ml niesłodzonego mleka migdałowego

ETAP 1) Podstawą naszego koktajlu są jabłka. Nasz sezonowy owoc. Wsypujemy do miski 120 g – koniecznie ze skórką, bo w skórce znajduje się najwięcej witamin i błonnika pokarmowego.

ETAP 2) Kolejnym składnikiem jest 40 g (4 łyżki) płatków owsianych górskich. Kolejno dolewamy 240 ml niesłodzonego mleka migdałowego.

ETAP 3) Zamiast cukru dodajemy 2 sztuki daktyli. Do całości dosypujemy 2 g mielonego cynamonu i na koniec 7 g nasion chia.

ETAP 4) Miksujemy na gładką konsystencję. Przelewamy do szklanki, dekorujemy cynamonem i smakujemy.

Nadmieńmy, że mleko migdałowe, a właściwie napój migdałowy, to doskonała baza do koktajli śniadaniowych. Jest bogaty w witaminę E, która jest przeciwutleniaczem i działa przeciwstarzeniowo, a wraz z witaminą C zapobiega demencji i działa przeciwnowotworowo.

Migdały są jednym z najlepszych źródeł tej witaminy – wspomagają układ odpornościowy i wpływają na procesy metaboliczne. Ograniczają gromadzenie się tłuszczów, co pozytywnie wpływa na prewencje chorób metabolicznych.

Już jedna filiżanka mleka migdałowego dostarcza aż 50 proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę. Ponadto ma niewiele kalorii, co oznacza, że idealnie nada się dla osób, będących na diecie redukcyjnej. Jedna szklanka tego napoju zawiera 30-50 kalorii. Dla porównania szklanka pełnotłustego mleka to około 146 kalorii.